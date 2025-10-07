Dénia pone tres proyectos de obras en marcha
El ayuntamiento de la localidad presenta una inversión de más de 800 mil euros
El municipio de Dénia tiene tres proyectos de obra en marcha alrededor de la ciudad que cuentan con una inversión de 809.240 euros.
Entre estos proyectos se encuentra, en primer lugar, la renovación del pavimento en un tramo de la calle Diana (entre Colón y Patricio Ferrándiz) y la calle Carlos Sentí (cruce con la Via), con una inversión de 91.740 euros, y después la reurbanización del camí de Bota, con los accesos al nuevo Raquel Payá, con un coste de 665.500 euros.
Estas dos obras tendrán una duración de 2 y 5 meses respectivamente y ambas están siendo realizadas por la empresa PAVASAL.
Mejora en la iluminación
Por último, también se está llevando a cabo el iluminado público en un tramo de la carretera de les Marines, a partir de la rotonda de Nova Dénia, con el objetivo de prolongar el iluminado público existente dotando a la zona de una iluminación adecuada, para sí mejorar la seguridad de este tramo.
Este proyecto tiene un coste de 52.000 euros, durará 2 meses y está a cargo de la empresa Electricidad Benavent.
