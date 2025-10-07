Josefa Font, del PP de Dénia: "Vosotros de verdad que me quitáis el sueño"

El Partido Popular de Dénia presentó el pasado lunes 6 de octubre una moción en defensa de los afectados por la delimitación de la costa. La portavoz del partido, Josefa Font, ha presentado la moción con base al deslinde aprobado el 15 de septiembre por el Ministerio de Transición Ecológica.

"Esta resolución no responde a las necesidades de los vecinos y con las alegaciones del ayuntamiento se reduce el ancho de la zona afectada de 100 metros a 20 metros", alega la portavoz.

También añade que "es evidente que hay una regresión de las playas y un malestar y que esto tiene unas causas científicas", pero "hay muchas asociaciones que están intentando conseguir estas causas con las universidades".

Argumentos de la moción

Las causas que ha presentado son: la construcción de presas que produce una retención de arena en los pantanos y que luego llegan a las playas. "Por parte del Xúquer llegan 200 millones de metros cúbicos de arena y por parte del Ebro sobrepasan los mil millones", explica.

La segunda causa es que las construcciones de puertos también retienen depósitos que no llegan a las playas y la tercera es que hay una ligera subida del nivel del mar: una subida de 12 milímetros desde 2010.

Font también ha querido hablar sobre los vecinos y como para ella "es complicado dormir con la injusticia a la que están sometidos y la falta de recursos que tienen" y ha resaltado lo "poco" que les importan al equipo de gobierno de la localidad.

Resultado de la propuesta

La moción ha sido denegada finalmente con los votos en contra del PSPV-PSOE y Compromís per Dénia. Por su parte, el Partido Popular, Gent de Dénia y VOX han votado a favor y el portavoz de este último, Félix José Redondo, ha utilizado sus intervenciones para cargar en contra de los "partidos ecologistas" y calificar el cambio climático como "un invento".

Asimismo, Redondo también ha instado varias veces a las políticas nacionales y a propuestas para una situación en la que llegaran al gobierno central, pero los demás partidos han preferido centrarse en la política local.