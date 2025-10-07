Ondara participa en el 17º Encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras

La Concejal de Educación del Ayuntamiento de Ondara, Rosa Ana Mari, y el técnico de Infancia, Adolescencia y Juventud, Pedro Gil Puig, participaron los días 1, 2 y 3 de octubre en el 17º Encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE), celebrada en Viladecans bajo el lema “Abandono Escolar Cero”.

Bajo ese eje central, este encuentro giró en torno el papel que tienen los municipios para mejorar el éxito educativo de la ciudadanía, entendiendo la educación como factor clave para el futuro de la sociedad, y el abandono escolar cero como proyecto colectivo para que la ciudadanía saque partido de sus capacidades, con el fin de tener más posibilidades para el ejercicio de sus libertades.

Pedro Gil Puig y Rosa Ana Mari / Ayuntamiento de Ondara

36 ciudades de toda España

El 17.º Encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE), contó con tres días de presentaciones de proyectos, reflexiones y debates con la conclusión general de que las administraciones locales tienen un papel principal en la lucha contra el abandono escolar. 66 representantes de ayuntamientos de toda España expusieron experiencias procedentes de 36 ciudades diferentes, todas dirigidas a buscar soluciones en el abandono prematuro de los estudios y a estimular la continuación de la educación después de los 16 años.

Durante este encuentro, Ondara presentó el Programa del Aula PAC, destacando especialmente la implicación del Ayuntamiento de Ondara en su implementación a través de la metodología APS (Aprendizaje Servicio). Esta metodología se lleva a cabo tanto a la Residencia Virgen María de la Soledad como el Espacio Joven, ofreciendo a los jóvenes una experiencia educativa significativa que combina formación y servicio en la comunidad.

Presentación del aula PAC / Ayuntamiento de Ondara

La participación de Ondara en este foro estatal refuerza el compromiso del municipio con una educación inclusiva, transformadora y centrada en las necesidades reales de la ciudadanía. El Programa del Aula PEC, impulsado desde Juventud y Educación, ha sido reconocido por su capacidad de acompañar adolescentes en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles un espacio educativo alternativo que favorece la continuidad formativa.

Diversidad de actividades

La programación del encuentro incluyó ponencias de expertos reconocidos, como Aina Tarabini, Eduard Vallory y Guillermo Bautista, así como mesas redondas, talleres prácticos y rutas inspiradoras que permitieron a los participantes conocer proyectos innovadores otros municipios. Esta diversidad de actividades favoreció el intercambio de ideas y buenas prácticas entre ciudades educadoras. Hay que mencionar que en la misma mesa redonda donde el Ayuntamiento de Ondara explicó el programa de Aula PAC, participaron otros ayuntamientos como el de Girona o Avilés.

Ondara en la Red Estatal de Ciudades Educadoras / Ayuntamiento de Ondara

La participación de Ondara en este espacio no solo sirvió para compartir el trabajo que se hace en el municipio, sino también para conocer experiencias educativas transformadoras que pueden ser adaptadas e importadas a la realidad local, enriqueciendo las políticas municipales en materia de educación y juventud. Con esta participación, Ondara se posiciona como municipio activo en la construcción de redes educativas que promueven el bienestar, la inclusión y el desarrollo integral de la juventud.