Viento, competición y solidaridad marcan la XI edición del Trofeo Cantabria Labs
Aunque algunas pruebas tuvieron que ser canceladas, los y las regatistas disfrutaron de un fin de semana deportivo en el mar
Un total de 23 embarcaciones de crucero participaron este fin de semana en la XI edición del Trofeo Cantabria Labs Dénia-Jávea, una cita ya consolidada en el calendario náutico y que, además de fomentar el deporte de la vela, tiene un marcado carácter solidario a favor de la Fundación Aladina, que apoya a niños y adolescentes con cáncer.
El sábado ofreció unas condiciones inmejorables para la competición, con vientos del sur de entre 8 y 14 nudos, permitiendo la celebración de dos pruebas: un recorrido barlovento-sotavento y una regata costera. Las tripulaciones disfrutaron de una jornada intensa y competitiva, marcada por la deportividad y el espíritu de colaboración.
Finalizadas las pruebas, los participantes se trasladaron al Club Náutico de Xàbia, donde tuvo lugar una velada de confraternización con entrega de trofeos a los vencedores y obsequios del patrocinador principal, Cantabria Labs, para todos los regatistas.
Las pruebas programadas para el domingo tuvieron que ser anuladas debido al fuerte viento y al estado de la mar, que impidieron garantizar la seguridad de las embarcaciones.
Ganadores de la regata
Los ganadores por divisiones fueron los siguientes: en la División 1 KIM (Marina El Portet Dénia); en la División 2 Marara (Club Náutico Jávea); en la División 3 Picabus (Club Náutico Jávea) y en la División 4 Ascaló (Club Náutico Jávea).
En la clasificación general, los tres primeros puestos fueron para: Estrella Azul con patrón Ramón Acín; Scampi con patrón Antonio Gadea y Kim con patrón Pablo García Steegmann.
El Trofeo Cantabria Labs reafirma, una vez más, el compromiso de la marca con la promoción de hábitos saludables, el respeto por el mar y el apoyo a causas solidarias. La recaudación y visibilidad generadas en esta edición contribuirán a respaldar la labor de la Fundación Aladina, que ofrece apoyo emocional, psicológico y material a niños con cáncer y a sus familias.
Suscríbete para seguir leyendo
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
- La madre de la bebé de 26 días que murió al arrollarlas a las dos un coche en Calp sale de la UCI y ya está en planta
- ¿Qué vale un edificio entero en el cogollo de Moraira, el Montecarlo de la Marina?
- Xàbia, condenada a demoler un chalé de lujo de la urbanización la Corona
- Dénia y Calp reciben la carta sobre el reparto de menores migrantes mientras que a Xàbia no ha llegado
- Una mamá con dos hijos que paga 1.100 euros de alquiler y familias que viven apretujadas en habitaciones: el drama de la vivienda en Xàbia