Viento, competición y solidaridad marcan la XI edición del Trofeo Cantabria Labs

Un total de 23 embarcaciones de crucero participaron este fin de semana en la XI edición del Trofeo Cantabria Labs Dénia-Jávea, una cita ya consolidada en el calendario náutico y que, además de fomentar el deporte de la vela, tiene un marcado carácter solidario a favor de la Fundación Aladina, que apoya a niños y adolescentes con cáncer.

El sábado ofreció unas condiciones inmejorables para la competición, con vientos del sur de entre 8 y 14 nudos, permitiendo la celebración de dos pruebas: un recorrido barlovento-sotavento y una regata costera. Las tripulaciones disfrutaron de una jornada intensa y competitiva, marcada por la deportividad y el espíritu de colaboración.

Embarcaciones de la competición / Marina el Portet de Dénia

Finalizadas las pruebas, los participantes se trasladaron al Club Náutico de Xàbia, donde tuvo lugar una velada de confraternización con entrega de trofeos a los vencedores y obsequios del patrocinador principal, Cantabria Labs, para todos los regatistas.

Las pruebas programadas para el domingo tuvieron que ser anuladas debido al fuerte viento y al estado de la mar, que impidieron garantizar la seguridad de las embarcaciones.

Ganadores de la regata

Los ganadores por divisiones fueron los siguientes: en la División 1 KIM (Marina El Portet Dénia); en la División 2 Marara (Club Náutico Jávea); en la División 3 Picabus (Club Náutico Jávea) y en la División 4 Ascaló (Club Náutico Jávea).

En la clasificación general, los tres primeros puestos fueron para: Estrella Azul con patrón Ramón Acín; Scampi con patrón Antonio Gadea y Kim con patrón Pablo García Steegmann.

El Trofeo Cantabria Labs reafirma, una vez más, el compromiso de la marca con la promoción de hábitos saludables, el respeto por el mar y el apoyo a causas solidarias. La recaudación y visibilidad generadas en esta edición contribuirán a respaldar la labor de la Fundación Aladina, que ofrece apoyo emocional, psicológico y material a niños con cáncer y a sus familias.