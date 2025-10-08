Aguas de Calpe finaliza la limpieza y mantenimiento de los imbornales del municipio

Aunque el mantenimiento de los elementos de la red de drenaje y recogida de aguas pluviales en el municipio se realiza de manera continua y preventiva a lo largo de todo el año, antes del inicio de la época otoñal, con la probabilidad de episodios de lluvia, Aguas de Calpe realiza una campaña de revisión y limpieza a fondo de la red de drenaje de aguas pluviales. Con ello se pretende prevenir posibles incidencias y reducir el riesgo de inundaciones.

Estos trabajos consisten en la limpieza con camión cuba autoaspirante, y mediante medios manuales, de los colectores y los puntos de recogida de agua pluvial. De este modo, se han retirado sedimentos, hojas y otros residuos acumulados para asegurar el correcto funcionamiento de la red de saneamiento. Durante agosto y septiembre se revisaron y limpiaron 515 puntos de recogida de pluviales de un total de 77 calles o viales del municipio.

Trabajos de limpieza en las calles de Calp / Ayuntamiento de Calp

Limpieza y mantenimiento periódico

Aguas de Calpe, como gestor de la red municipal de saneamiento y la red pública municipal de drenaje de aguas pluviales, es la encargada de realizar un mantenimiento continuo de los imbornales de recogida de aguas de escorrentía superficial para evitar problemas ocasionados por el mal estado de las redes de evacuación.

Con todo, desde el ayuntamiento se incide en la necesidad de evitar el uso inadecuado de rejillas, imbornales y retretes, recordando el grave perjuicio que provocan en la red residuos como las toallitas y otros productos de higiene desechables. Estos objetos, aunque parezcan inocuos, llegan a bloquear tuberías y ocasionar daños que complican el funcionamiento del sistema.