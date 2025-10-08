Benissa, nominada a los Smart Travel News Awards como Destino Turístico Innovador

Benissa ha sido nominada a los Smart Travel News Awards 2025, optando al reconocimiento como Destino Turístico Innovador. La candidatura pone en valor la profunda transformación del modelo turístico local, sustentada en la gestión de datos en tiempo real, la planificación inteligente y una oferta diversificada, sostenible y de calidad.

Organizados por el medio especializado Smart Travel News, estos galardones distinguen cada año a los agentes más innovadores del sector turístico en España, premiando a los proyectos pioneros en el uso de la tecnología y las estrategias inteligentes aplicadas al desarrollo del destino.

Nominación de Benissa / Ayuntamiento de Benissa

3 años construyendo el proyecto

Desde 2022, Benissa impulsa su proyecto “Destino Turístico Inteligente” a través de una Smart Office liderada por Sien Consulting, responsable de coordinar el Sistema de Inteligencia Turística (SIT-LAB). Este sistema recopila información de más de 600 indicadores en tiempo real, lo que permite anticipar saturaciones, optimizar recursos y diseñar experiencias personalizadas para los visitantes.

Los resultados de esta gestión innovadora son tangibles: la congestión en las calas se ha reducido un 27 % durante el verano gracias a la redistribución activa de flujos y la promoción de alternativas en el interior.

Además, el consumo de agua en las Viviendas de Uso Turístico (VUT) ha disminuido un 18 % por pernoctación tras la implantación de medidas de eficiencia y las visitas al centro urbano han aumentado un 22 % gracias a la dinamización de eventos y al uso de herramientas digitales para orientar los flujos turísticos.

"Una inversión eficiente"

“Todo ello ha sido posible gracias a una inversión eficiente y a la captación de fondos europeos, que nos han permitido avanzar hacia un modelo turístico más equilibrado y sostenible”, ha explicado Virginia Pérez, concejala de Turismo.

Por su parte, Arturo Poquet, ha destacado: “hoy Benissa es un ejemplo de cómo la tecnología, aplicada con visión estratégica, puede reequilibrar el territorio, proteger el entorno y crear experiencias únicas”.

Nominados en la categoría Destino Turístico Interior / Ayuntamiento de Benissa

Benissa competirá directamente con New York City + Conventions y el Ayuntamiento de Salou. El próximo 3 de diciembre, una delegación del Ayuntamiento de Benissa asistirá a la gala de entrega, donde se darán a conocer los ganadores de cada categoría.