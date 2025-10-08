Benitatxell organiza dos charlas para informar sobre cómo actuar y dónde ir ante una emergencia

Después del apagón del pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Benitatxell afirma que es "muy importante estar preparados para hacer frente a situaciones límites como esta. Y en ese cometido, los ayuntamientos y las administraciones, junto a la ciudadanía, juegan un papel muy importante".

La Concejalía de Seguridad Ciudadana, a cargo de María José Ivars, conjuntamente con Protección Civil y la Policía Local organizan este mes de octubre dos charlas informativas para orientar a la ciudadanía sobre cómo actuar y dónde acudir ante una emergencia.

Dos sesiones en dos idiomas

El martes 28 de octubre, el Centro Social acogerá, a las 19.00h, una sesión en castellano, mientras que el viernes 31, la sesión en inglés se celebrará en el Edificio El Puig, en la zona de Cumbre del Sol, a las 10.00h.

Cartel sobre la charla informativa / Ayuntamiento de Benitatxell

Para estas sesiones se ha preparado material divulgativo y se repartirán folletos para que los vecinos y vecinas tengan a mano un manual en caso de urgencia. Los folletos, y tal y como se explicará en las charlas con más detalle, muestran el mapa del municipio dividido en cinco zonas.

Las personas residentes de cada uno de esos sectores deberán acudir, si así lo consideran, a un puesto de mando o localización base en caso de que ocurra una catástrofe, emergencia o se corten las comunicaciones, como ocurrió en el apagón. Además, también se darán consejos sobre qué hacer antes, durante y después de una emergencia.

Además de esta iniciativa, el área de Seguridad ha mejorado en los últimos meses sus protocolos y planes de actuación con la aprobación del Plan Territorial Municipal de Emergencias, el Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo Sísmico, el Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de Incendios Forestales y el Plan de Evacuación de la cala Moraig. También se han adquirido recientemente dos generadores y 15 walkie-talkies.