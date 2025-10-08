Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calp pone en marcha por primera vez la Escuela de Acogida para personas migrantes

El ayuntamiento pretende facilitar la integración social de las personas en nuestro territorio

Escuela de Acogida de Calp

Escuela de Acogida de Calp / Ayuntamiento de Calp

Redacción Levante-EMV

Calp

Esta semana ha arrancado en Calp la primera edición de la Escuela de Acogida, un programa formativo y voluntario dirigido a personas migrantes con el objetivo de facilitar su integración en la sociedad valenciana. Se trata de una iniciativa pionera en el municipio que refuerza el compromiso institucional con la inclusión y la cohesión social.

El curso se desarrollará hasta el próximo 12 de diciembre en el Punt Jove y cuenta con la participación de 38 alumnos y alumnas de distintas nacionalidades, con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años.

Temario de la escuela

A lo largo de la formación, los participantes recibirán contenidos esenciales sobre temas como extranjería, vivienda, educación, sanidad y empleo, así como nociones básicas sobre legislación y derechos. El programa incluye también enseñanza de las lenguas castellana y valenciana, así como contenidos de geografía e historia de la Unión Europea, España y la Comunidad Valenciana.

Además, se abordarán los fundamentos de la estructura democrática y los valores que rigen la convivencia, como la igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos y la tolerancia.

La Escuela de Acogida constituye una herramienta clave para avanzar hacia una sociedad más cohesionada, informada y participativa, ofreciendo a las personas migrantes los recursos necesarios para integrarse activamente en la vida social y comunitaria del municipio.

