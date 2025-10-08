Calp pone en marcha por primera vez la Escuela de Acogida para personas migrantes
El ayuntamiento pretende facilitar la integración social de las personas en nuestro territorio
Esta semana ha arrancado en Calp la primera edición de la Escuela de Acogida, un programa formativo y voluntario dirigido a personas migrantes con el objetivo de facilitar su integración en la sociedad valenciana. Se trata de una iniciativa pionera en el municipio que refuerza el compromiso institucional con la inclusión y la cohesión social.
El curso se desarrollará hasta el próximo 12 de diciembre en el Punt Jove y cuenta con la participación de 38 alumnos y alumnas de distintas nacionalidades, con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años.
Temario de la escuela
A lo largo de la formación, los participantes recibirán contenidos esenciales sobre temas como extranjería, vivienda, educación, sanidad y empleo, así como nociones básicas sobre legislación y derechos. El programa incluye también enseñanza de las lenguas castellana y valenciana, así como contenidos de geografía e historia de la Unión Europea, España y la Comunidad Valenciana.
Además, se abordarán los fundamentos de la estructura democrática y los valores que rigen la convivencia, como la igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos y la tolerancia.
La Escuela de Acogida constituye una herramienta clave para avanzar hacia una sociedad más cohesionada, informada y participativa, ofreciendo a las personas migrantes los recursos necesarios para integrarse activamente en la vida social y comunitaria del municipio.
Suscríbete para seguir leyendo
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
- La madre de la bebé de 26 días que murió al arrollarlas a las dos un coche en Calp sale de la UCI y ya está en planta
- ¿Qué vale un edificio entero en el cogollo de Moraira, el Montecarlo de la Marina?
- Xàbia, condenada a demoler un chalé de lujo de la urbanización la Corona
- Dénia y Calp reciben la carta sobre el reparto de menores migrantes mientras que a Xàbia no ha llegado
- Una mamá con dos hijos que paga 1.100 euros de alquiler y familias que viven apretujadas en habitaciones: el drama de la vivienda en Xàbia