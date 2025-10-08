Cambios en la programación del 9 d'Octubre en Xàbia
Debido a la previsión meteorológica, el ayuntamiento ha tenido que cambiar la fecha de los premios 9 d'Octubre Vila de Xàbia
Las cancelaciones, cambios de localización, fecha y hora en las programaciones para el 9 d'Octubre ya se han vuelto habituales entre los municipios de la Comunitat Valenciana debido a las lluvias que se avecinan para este fin de semana.
Xàbia entra dentro de esta lista, y es que el municipio ha decidido prevenir y cambiar la fecha de la entrega de premios 9 d'Octubre Vila de Xàbia para el 17 de octubre a las 18:00 en el ayuntamiento de la localidad.
Programación definitiva
A partir del día 10, la programación será la siguiente: ese mismo día será el concierto "Sarsueles" por la Banda Centro Artístico Musical Xàbia y Ars Nova en la Iglesia de Sant Bertomeu a las 21:30. El día 11 de octubre se realizará una muestra de danza tradicional por el grupo de Danses Portitxol de Xàbia y la Compañía Folclórica Cyd de Peligros de Granada en el mismo espacio a las 20:00.
El 16 de octubre se presentará el poemario "Reflejo Dorado" de Adriana Serlik con la participación de Maite Sastre en la biblioteca Centre Històric a las 19:00.
Gran día: 17 de octubre
Además de la entrega de premios aplazada, el 17 de octubre también se entregarán los premios del I Concurso Literario de Relatos Breves en valenciano "Relats de la Terra" a las 12:00 en el ayuntamiento y a las 19:00 se podrá disfrutar del espectáculo de baile Al Punto en la Plaza de la Iglesia.
El 19 de octubre se celebrará el concierto de Sandra Monfort, que presenta "La Mona", a las 20:00 en la Plaza de la Iglesia. El ayuntamiento asegura que "Sandra Monfort crea un punto de encuentro entre lírica, canción folk tradicional y presentimiento electrónico".
El 23 de octubre se presentará el libro "Desterrats per ordre de Carles III. El llarg exili dels jesuïtes valencians" de Francesc-Joan Monjo i Dalmau a las 19:00 en la biblioteca Centre Històric.
Actividades para los más pequeños
El 24 de octubre los más pequeños podrán disfrutar de un cuentacuentos infantil "Aventura a la Biblioteca", a cargo de Barca Broduccions, con motivo del Día de las Bibliotecas, a las 17:30 en la biblioteca Duanes de la Mar. A las 20:00 en la Casa de la Cultura se hará un recital de poesía y música a cargo de Miquel Pérez i Vicent Camps con un precio de 5 euros la entrada.
El 25 de octubre, las familias interesadas podrán acudir a las 17:30 a la Casa de la Cultura para ver el teatro "La xiqueta que volia arribar a la pau", dirigido a niños y niñas de 8 a 12 años, con una entrada de 3 euros.
Y, por último, el 31 de octubre, habrá otro cuentacuentos a cargo de Barca Produccions: "No em fa por!". Será a las 17:30 en la biblioteca Centre Històric.
