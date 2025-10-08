El club de Karate Washinkai de Xàbia triunfa en Almussafes
Los participantes del club se llevaron 16 medallas del XI Torneo de la Costa del Mediterráneo de Karate, celebrado en la ciudad valenciana
El pasado sábado 4 de octubre, en Almussafes (Valencia), se celebró el XI Torneo de la Costa del Mediterráneo de Karate, en el que participó el club de Karate Washinkai, en su comienzo de temporada.
El club destaca este campeonato como una "forma explosiva de empezar la temporada" y que el club ha dejado tanto a la localidad de Xàbia como a Benitatxell "en una posición muy destacada en el reconocido Torneo organizado por la Fundación Okami".
Esta fundación apuesta por el deporte como hábito favorecedor de la integración y la reinserción social y, a través de planes de promoción de deporte, pretenden que se fomente también, no solo el deporte entre la gente joven, sino también entre personas de la tercera edad.
Además, realizan diversas actividades socioculturales y lúdicocreativas, dirigidas a todo el mundo, pero dedicando especial atención a las actividades llevadas por personas con disminuciones físicas y sensoriales.
16 medallas al club
Los alumnos del club participaron en tres modalidades: la de Kata individual, donde en la categoría infantil mixto hasta amarillo Alanis Saavedra Chacon, Daisha Utrera Romero y Benjamin Alamo Revuelta se llevaron el bronce; en la categoría infantil mixto hasta azul Zuriñe Martínez Boluda se llevó el oro y Paula Serra Escriva, Mathias Gonzalez Imbachi e Isabella Goudriaan Rodriguez se llevaron el bronce; en la categoría cadete mixto hasta marrón Lucas Perez Garcia se llevó el bronce y en la categoría cadete mixto marrón-negro se llevó la plata Alicia Fernández Táboas, igual que Geovanny Sánchez Salazar en la categoría veterano mixto.
En la modalidad de Kata duo Geovanny Sanchez Salazar junto a Alicia Fernández Táboas y Clara Sophie Wasshaussen con Mireia Domenech Ribes se llevaron la plata y Alanis Saavedra Chacon con Daisha Utrera Romero ganaron el oro.
Por último, en la modalidad Para-kata, se destaca la presentación realizada por Sebby´s Brett y el esfuerzo de Fransheska del Mar Gomez Altuve, Amaya Higginson, Lucas Palomar Bartels y Lucas Pastor Bravo.
Un agradecimiento profundo
El club ha querido agradecer a los estudiantes "su dedicación y constancia en sus duros entrenamientos, comenzando la temporada con gran ilusión" y reconocer al entrenador, Giovanny Sanchez Salazar, "su dedicación en los entrenamientos, por conseguir hacer magia siempre".
Asimismo, también han querido agradecer a los familiares "su paciencia y esfuerzo conviviendo en esta jornada tan importante para el Club de Karate Washinkai" y a la Concejalía Deportes de Xàbia, "por su colaboración con el Club de Karate Washinkai".
