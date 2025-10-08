La Filà Walies de Dénia presenta su 10.ª Capitanía Mora

La Filà Walies celebrará el sábado 8 de noviembre, a las 13:00 horas, la comida-presentación de su 10.ª Capitanía Mora, que llevará por lema “Del mar a las estrellas”, en la Sala Multiespai L’Androna, situada en la Estación Marítima de Baleària Port (Dénia).

El acto marcará el inicio oficial del año de capitanía de la Filà Walies, una de las filas fundadoras de las fiestas de Moros y Cristianos de Dénia. El cargo de Capitán Moro 2026 lo ostentará Antonio Sentí Doménech, hijo de uno de los fundadores de la filà, en un evento que promete ser tan emotivo como simbólico.

A este acto asistirán autoridades, representantes festeros y miembros destacados de la sociedad dianense, que acompañarán a la Filà Walies en el inicio de un año muy especial.

Un acto lleno de emociones

La jornada servirá como punto de encuentro entre el mundo festero, las instituciones y las entidades culturales de Dénia, consolidando el espíritu de unión, hermandad y tradición que caracteriza a las fiestas de Moros y Cristianos de Dénia.

La Filà Walies, fundada en 1980 y fundadora de esta fiesta, afronta con orgullo esta décima Capitanía Mora, que será sin duda un homenaje a su historia, a sus fundadores y al legado que durante más de cuatro décadas ha mantenido viva la esencia mora en Dénia.

Bajo el lema “Del mar a las estrellas”, la Filà Walies emprende un nuevo viaje que une la fuerza de sus orígenes con la ilusión de todo lo que está por venir.