Gata de Gorgos refuerza su transparencia
El consistorio prevé una actualización del portal web y un nuevo Plan de Gobierno
El Ayuntamiento de Gata de Gorgos continua consolidando su compromiso con la transparencia mediante la implementación de iniciativas que facilitan el acceso y la comprensión de la información pública.
En este sentido, se ha llevado a cabo la actualización de los contenidos del Portal de Transparencia, adaptándolos a un lenguaje claro y accesible para toda la ciudadanía. Esta acción busca que los vecinos y vecinas puedan informarse de manera sencilla y directa sobre la gestión municipal. Además, se ha mejorado la estructura y los contenidos del sitio web municipal, optimizando la navegación y el acceso a los recursos digitales disponibles.
Transparencia en el nuevo Plan de Gobierno
El ayuntamiento también ha desarrollado y puesto en marcha el nuevo Plan de Gobierno. Este Plan permite ha permitido evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por la corporación municipal con el objetivo de elevar la calidad y eficacia en la gestión pública.
Como complemento innovador, se ha implementado un visor digital de rendición de cuentas que ofrece información actualiza al instante sobre la ejecución de las políticas públicas. Esta herramienta digital fortalece la interacción entre el Ayuntamiento de Gata de Gorgos y la ciudadanía, promoviendo una gestión abierta.
El proyecto ha contado con la financiación de la Presidencia de la Generalitat Valenciana y el Servicio de Transparencia de la Diputación de Alicante en colaboración con la entidad privada Sequoia Pro.
