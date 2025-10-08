Nuevo protocolo sobre el uso del móvil en las escuelas de Dénia, Xara y Jesús Pobre

Ante la necesidad de abordar el impacto que están teniendo los dispositivos móviles en los centros educativos y dentro del trabajo de prevención que realiza, la Comisión de Éxito Escolar ha creado un protocolo unificado para todos los centros escolares de Dénia, Xara y Jesús Pobre sobre el uso del móvil. Según la normativa de la Generalitat Valenciana, de forma general, no está permitido utilizarlo en los centros durante la jornada escolar (horario lectivo, tiempo de esparcimiento y períodos dedicados al desarrollo de actividades complementarias y extraescolares), salvo dos excepciones también reguladas en la resolución de la Conselleria de Educación de 2024.

Para darle mayor difusión a estas pautas de actuación y que tanto el alumnado como las familias conozcan cuál es el procedimiento, la Comisión ha diseñado una cartelera informativa que se expondrá a partir de la próxima semana en los centros, en la que se explica el protocolo de forma concisa y visual, especificando las normas a seguir con los dispositivos móviles durante el horario escolar así como las medidas que se expongan.

Folleto informativo para los alumnos y alumnas / Ayuntamiento de Dénia

Por un uso responsable de los móviles

La concejala de Bienestar Social, Melani Ivars, señala que "desde la Comisión valoramos que es fundamental que toda la comunidad educativa tenga claras las directrices" y subraya que "la educación digital debe ser una responsabilidad compartida entre la escuela y la familia".

Además, se han confeccionado otros carteles enfocados al uso responsable y saludable de los móviles. Estos pósters presentan una serie de consejos directos y prácticos para fomentar hábitos digitales positivos para el alumnado, al tiempo que dotarlos de herramientas para desarrollar una relación crítica con los dispositivos electrónicos.

Así, la publicación recuerda que los móviles no están permitidos por normativa en los centros educativos; que difundir imágenes íntimas u ofensivas, insultar o difamar son delitos muy graves; anima a las personas usuarias a verificar las informaciones que les llegan y advierte que un uso excesivo del móvil dificulta el aprendizaje y origina problemas de convivencia; además de recomendar que por la noche, mejor apagarlos.

Protocolo establecido por la Comisión de Éxito Escolar / Ayuntamiento de Dénia

Tres municipios dentro del protocolo

La Comisión de Éxito Escolar de Dénia es un espacio de debate y trabajo creado en 2006 que desarrolla estrategias comunitarias desde los ámbitos sociales, educativos, policiales y sanitarios para favorecer el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Dénia, Xara y Jesús Pobre. De ella surgen actuaciones conjuntas de promoción del éxito escolar y propuestas de nuevas acciones socioeducativas orientadas a la prevención y unificación de criterios ante las necesidades que van surgiendo en torno a la infancia y la adolescencia.

La Comisión está formada por los concejales de Servicios Sociales, Educación y Seguridad Ciudadana; representantes de todos los centros educativos, de la Unidad Especializada de Orientación, de la RAGNNA Les Rotes, representantes de la Policía Local y la Policía Nacional y representantes del ámbito sanitario; la jefa de los Servicios Sociales específicos; y personal técnico del programa de atención pedagógica y socioeducativa para el éxito escolar y de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas del Ayuntamiento de Dénia.