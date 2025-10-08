Ondara abre la licitación para la concesión del bar-cafetería del Centro Social

El Ayuntamiento de Ondara ha aprobado por unanimidad, en Junta de Gobierno Local, el expediente de contratación para la concesión del servicio de explotación del bar-cafetería del Centro Social. Con la publicación del anuncio en el perfil del contratante, se inicia el plazo para la presentación de ofertas, que estará abierto hasta el 21 de octubre de 2025 a las 23:59 horas.

El contrato, que se tramita por procedimiento abierto y ordinario, contempla una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga bianual hasta un máximo de cuatro años. El valor estimado del contrato asciende a 316.011,60 euros, mientras que el presupuesto base de licitación es de 3.120 euros anuales sin IVA.

¿Quién puede decantarse por la licitación

Según el pliego de cláusulas administrativas, podrán optar a la concesión tanto personas físicas como jurídicas que acreditan capacidad de obrar y solvencia económica, financiera y técnica. Las ofertas tendrán que presentarse exclusivamente por medios electrónicos a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Los criterios de adjudicación se dividen en dos bloques: un primero, de valoración automática, con un máximo de 75 puntos, y un segundo, basado en el juicio de valor del proyecto de gestión empresarial, con hasta 25 puntos. No se prevé revisión de precios durante la vigencia del contrato.

Toda la documentación, incluyendo la memoria justificativa, el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares, está disponible en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Ondara.