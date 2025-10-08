Ondara cambia la localización de los actos del 9 d'Octubre
Las actividades previstas se celebrarán en el Prado debido a las previsiones meteorológicas
Con motivo de la activación de la alerta naranja por lluvias prevista para el jueves 9 de octubre, el Ayuntamiento de Ondara informa que los actos programados para la celebración del Día de la Comunidad Valenciana se trasladarán a Prado, con unos ajustes en los horarios previstos.
Así, a las 11:30 horas empezará el acto con la actuación de la Muixeranga de La Marina, el Grupo de Danzas de Ondara y de Ondara Pandilla de Dolçaines i Tabals, en el interior de Prado.
Más eventos en el Prado
A las 12:00 horas, también a Prado, se celebrará el acto institucional de entrega de los “IV Premios de Honor Vila de Ondara”, que este año reconocen a Pepa Granel, por su trayectoria e implicación en la vida cultural y social de Ondara; a Antonia Viñarta “La Curandera”, por su contribución a la memoria colectiva y a la tradición oral del pueblo, y a Carlos Torres, por su dedicación y compromiso con el tejido asociativo y comunitario local.
A continuación, se realizará la Ofrenda de la corona de laurel, y el acto se cerrará con las actuaciones del Grupo de Danses de Ondara y de Ondara Pandilla de Tabals i Dolçaines, también dentro del recinto de Prado.
El Ayuntamiento agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía ante este cambio motivado por causas meteorológicas.
