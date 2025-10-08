La Policía Local de Xàbia atiende a una persona mayor después de una caída

Esta semana, la Policía Local de Xàbia tuvo que acudir a la casa de una persona mayor ya que esta se había caído mientras cortaba los setos desde una escalera. Afortunadamente los daños fueron menores y todo se quedó en un susto.

Esta situación ha hecho que la policía de un toque de atención a los ciudadanos de Xàbia, en especial a la gente mayor y de una serie de consejos como no usar escaleras inestables ni colocarlas en superficies irregulares.

La Policía asistiendo al herido / Policía Local de Xàbia

Recomendaciones para evitar accidentes

Además, también recomiendan que si se tiene más de 65 años y movilidad reducida, se debe pedir ayuda antes de realizar tareas en altura y evitar hacerlos solo, mejor con alguien cerca. Asimismo, se pide usar herramientas de mango largo para poder trabajar desde el suelo y, en caso de notar mareo o cansacio, parar.

"Los accidentes domésticos son más frecuentes de lo que pensamos, desde la Policía Local de Xàbia recordamos que la prevención salva más de lo que parece", concluye la Policía Local.