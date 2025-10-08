El Verger retrasa todos sus actos del 9 d'Octubre
Debido a las condiciones meteorológicas, el municipio ha decidido cambiar la fecha de las actividades al 19 de octubre
El clima está poniendo a prueba a toda la comarca y hay municipios que ya han suspendido o modificado los actos que tenían planificados para celebrar el día de la Comunitat Valenciana, el 9 d'Octubre. El Verger es uno de ellos, que ha cambiado de fecha toda su programación del día del 9 de octubre al 19 del mismo mes.
Programación
El día comenzará a las 11:00 con una Yinkana Medieval para los más pequeños y seguirá a las 12:00 con un pasacalle por el municipio a cargo de la peña de l'Esclat. Después, a la 13:15, la Muixeranga de la Marina amenizará el final de la mañana acompañada de la peña de l'Esclat.
A las 14:00, para comer, se hará una paella gigante con mesas proporcionadas por el ayuntamiento y una barra y tardeo a cargo de los Festeros 2026. Se necesita tique para poder acceder a la ración y los que ya se hayan adquirido servirán para el cambio de fecha.
Por último, a las 17:30 se celebrará un tardeo a cargo de Jean Jess. El ayuntamiento agradece la comprensión de la ciudadanía y espera que llegue el día 19 para poder "celebrar juntos su gran día".
