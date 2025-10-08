Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Verger retrasa todos sus actos del 9 d'Octubre

Debido a las condiciones meteorológicas, el municipio ha decidido cambiar la fecha de las actividades al 19 de octubre

Las lluvias previstas han provocado esta decisión

Las lluvias previstas han provocado esta decisión / Ayuntamiento de El Verger

Mapi Casabán

Mapi Casabán

El Verger

El clima está poniendo a prueba a toda la comarca y hay municipios que ya han suspendido o modificado los actos que tenían planificados para celebrar el día de la Comunitat Valenciana, el 9 d'Octubre. El Verger es uno de ellos, que ha cambiado de fecha toda su programación del día del 9 de octubre al 19 del mismo mes.

Programación

El día comenzará a las 11:00 con una Yinkana Medieval para los más pequeños y seguirá a las 12:00 con un pasacalle por el municipio a cargo de la peña de l'Esclat. Después, a la 13:15, la Muixeranga de la Marina amenizará el final de la mañana acompañada de la peña de l'Esclat.

Cartel de la programación

Cartel de la programación / Ayuntamiento de El Verger

A las 14:00, para comer, se hará una paella gigante con mesas proporcionadas por el ayuntamiento y una barra y tardeo a cargo de los Festeros 2026. Se necesita tique para poder acceder a la ración y los que ya se hayan adquirido servirán para el cambio de fecha.

Noticias relacionadas y más

Por último, a las 17:30 se celebrará un tardeo a cargo de Jean Jess. El ayuntamiento agradece la comprensión de la ciudadanía y espera que llegue el día 19 para poder "celebrar juntos su gran día".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents