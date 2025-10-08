Xaló abre el nuevo Espai Cultural Molí de Giner
El espacio, ocho años después, coge una biblioteca, un auditorio exterior y un molino hidráulico recuperado del siglo XIV
El pasado 4 de octubre se inauguró en Xaló el nuevo Espai Cultural Molí del Giner. Este complejo está destinado a convertirse en un referente, no solo del pueblo, sino también de todo el Valle de Pop. Al evento asistieros cientos de vecinos y vecinas que visitaron el espacio y disfrutaron de las actuaciones de la Escuela de música y danza, el grupo de danzas tradicionales La Muerta-Manolita Castells, la Agrupación Musical Festival y la batucada Colp i Repic.
El alcalde de la localidad, Joan Miquel Garcés, puso en valor este proyecto que comenzaron en 2017 y que "ha costado mucho sacar adelante". Garcés también destacó que es una infraestructura cultural "muy potente para el pueblo y todo el valle" y reconoció la labor de los concejales y concejalas de Patrimonio que han hecho todo posible: Alexandra Font, Gerard Fullana y Lara Avellà.
La nueva biblioteca municipal se encuentra en una de las salas y cuenta con espacios de consulta y estudio distribuidos en diferentes niveles. Hay grandes ventanales con vistas a la zona del río Xaló y a la montaña de la Solana y se complementa con un espacio multiusos superior que se utilizará para ampliar las zonas de estudio, hacer conferencias y reuniones.
En la zona exterior, donde se mantiene la antigua balsa, se encuentra el auditorio con un escenario de doble posibilidad (inferior y superior) y espacio interior para los artistas, que también puede usarse como sala multiusos.
Sala de bóvedas
En la parte inferior del complejo se ha restaurado la emblemática sala de bóvedas piedra a piedra, una de las más antiguas del edificio, y se reserva para ser sala de museos y de visitas. En un futuro está previsto rehabilitar las estructuras de trabajo del antiguo molino e incorporar una maqueta informativa.
La inversión para las obras ha ascendido a 1.100.000 euros, financiados en un 85% por la Diputación de Alicante y un 15% por el Ayuntamiento de Xaló.
El Molí del Giner es uno de los cuatro molinos harineros que se encuentran a lo largo del río Xaló a su paso por la localidad, aprovechando la fuerza motriz del agua como energía para moler el grano. Estos molinos se conocen como Molins del Cacau y es una pequeña cueva subterránea que albergaba el rodete, la herramienta encargada de poner en marcha el mecanismo.
Un elemento único
Este molino aparece documentado a finales del siglo XIV y principios del XV y evolucionó a través de la Ilustración y la Revolución Industrial hasta que dejó de funcionar en los años 70 del pasado siglo. Es un testimonio único de la historia de Xaló en la época medieval.
Xaló prevé seguir habilitando especios y recuperando instrumental del molino. Una nueva fase de incorporación de elementos patrimoniales ya está prevista y se trabaja en empezar en una investigación sobre las galerías subterráneas del edificio.
