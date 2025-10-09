Un 9 d'Octubre en Dénia marcado por la reivindicación

El acto conmemorativo por el 9 d'Octubre de Dénia, celebrado en el Auditorio del Centro Social a las 10:45, ha dado la oportunidad a los representantes de los diferentes partidos políticos de dar pronunciarse y dar sus discursos sobre este día tan importante para todos los habitantes de la Comunidad Valenciana.

El alcalde de la localidad, Vicent Grimalt (PSPV-PSOE), ha querido hacer una reivindicación y criticar duramente a quienes "intentan destruir identidades". Ha manifestado también su desinterés por el pasado de este día alegando que "le da igual si hace ocho siglos un señor feudal cristiano conquistó València, sobre todo si me lo quieren vender como el máximo orgullo de esta tierra y el hito que marca el nacimiento de un gran pueblo".

Vicent Grimalt, en su discurso / Ayuntamiento de Dénia

"Somos un gran pueblo, porque somos una tierra de pueblos. Y creo que hoy, más que nunca, hay que recordarlo y reivindicarlo". También ha querido dar importancia al valenciano: "hablando valenciano, aprendiendo valenciano, diciendo SÍ AL VALENCIANO en las escuelas, sin importar si eras de aquí, de allá o de más allá".

Además, no ha querido dejar atrás a las personas extranjeras que vienen a nuestra tierra y ha despreciado a aquellos que "usan la nacionalidad como una especie de carta blanca para excluir al de allá y al de más allá": "solo suerte, nada más nos diferencia: ni lugares de origen, ni colores de piel, ni géneroreligión".

En su último discurso como alcalde de Dénia, Grimalt ha hablado asimismo por la gente "de la que está orgullosa", por los afectados de la dana y por aquellos que "salen a las calles a gritar bien alto por los derechos humanos".

Un 9 d'Octubre para "celebrar"

Por su parte, Pepa Font, portavoz del Partido Popular, ha querido realzar la "unidad". "En Dénia conviven acentos, historias y sueños. Y de esta diversidad nace nuestra unidad. Una unidad que no es uniformidad, sino unidad de acción. La voluntad de andar juntos, respetando las diferencias que nos hacen más ricos como pueblo".

También ha hablado de Dénia y de la identidad del municipio: "en cada calle de Dénia, en cada rincón del Castell que bocado observa, en cada sombra del Montgó que bocado protege, vive la memoria de un pueblo que persevera".

Pepa Font, respresentante del PP / Ayuntamiento de Dénia

Además, ha citado una canción del artista Paco Muñoz, "El Vell Montgó": "el cor de Dénia batega en força, recordant-nos que som un poble viu"; un discurso marcado por la identidad, el pasado y "los valores que les unen".

Acusaciones de imposición del catalán

Desde VOX, Félix Redondo ha sido contundente y ha dedicado su discurso a cargar contra el gobierno central y el Botànic: "Desde el gobierno del desenterrador Pedro Sánchez, el que dijo que si queríamos ayuda que la pidiésemos... Refiriéndose a nuestra querida Comunidad Valenciana [...], porque el pueblo fue sabio y puso al gobierno del Botànic donde siempre tuvo que estar, en la oposición".

Félix Redondo, representante de Vox / Ayuntamiento de Dénia

Además, ha recalcado que "tenemos un problema lingüístico en nuestra comunidad" y ha acusado al gobierno de imponer el catalán: "Desde VOX DENIA, nos comprometemos aquí y ahora en defender nuestra lengua en contra del catalán que es la que nos están imponiendo".

"Estamos en contra de la Acadèmia Valenciana de la Llengua por ser una academia pancatalanista y que no nos representa, haremos todo lo posible para hacerla desaparecer", ha añadido. También ha cargado contra la Agenda 2030, la Unión Europea y el Pacto Verde, en un discurso lleno de críticas.

"Estimar la terra també és defensar-la"

Rafa Carrió, de Compromís per Dénia, ha citado también a Paco Muñoz, igual que Font, pero también a poetas y cantantes de nuestra tierra como Vicent Andrés Estellés, la Gossa Sorda, Blasco Ibáñez o Maria Ibars.

El portavoz ha recalcado que ser valenciano és "mucho más que comer paella, fer Falla o beber Casalla"; que ser valenciano és "no es solo recordar de donde venimos, es no olvidarlo cuando miramos hacia donde queremos ir". También ha cargado contra el gobierno autonómico: "ahora mismo, nuestro pueblo está gobernado por quien no le aprecia".

Rafa Carrió, de Compromís per Dénia / Ayuntamiento de Dénia

Asimismo, igual que Grimalt, ha reivindicado la lengua valenciana y ha hablado de su situación: "no puedes amar al pueblo valenciano cuando quieres estrangular la Acadèmia Valenciana de la Llengua", y ha hablado de la dana y de "un pueblo que, ante la inacción de sus gobernantes, se cargó de escobas, botas y bolsas de comida y cruzó comarcas para ayudar otros valencianos".

"Continuaremos defendiendo, gobierne quién gobierne, la agenda valenciana, una financiación justa, la condonación de la deuda histórica, más autogobierno, y las inversiones e infraestructuras que nos corresponden", ha afirmado Carró en nombre de la formación en un discurso reivindicativo a favor de la lengua y esta tierra que "ama en cada rincón" y que llama "casa, hogar y patria".

En memoria de la Dana

Por último, Mario Vidal, desde Gent de Dénia, la Xara i Jesús Pobre, ha pronunciado un discurso marcado por la dana: "este año marcado por unos hechos que ocurrieron hace casi 1 año, como fue la DANA del 29 de octubre, que una vuelta más dejaron bien claro que la sociedad valenciana unida es capaz de hacer frente a las adversidades".

Mario Vidal, portavoz de Gent de Dénia, la Xara i Jesús Pobre / Ayuntamiento de Dénia

Ha subrayado que "las instituciones no estuvieron a la altura" y que fue el pueblo quien "ganó el corazón de todos". Así, también ha mencionado que "transcurrido 1 año, seguimos sin ayuda, sin hacer las infraestructuras necesarias para evitar estos fenómenos meteorológicos".

No obstante, ha relucido la actitud de los valencianos y valencianas que actuaron y de los que "se defienden de ataques de todo tipo": "desde aquí no podemos quedarnos parados, tenemos que defender con orgullo nuestra identidad, el hecho que somos: valencianos".

El portavoz ha querido agradecer a todos los asistentes al acabar su discurso en el que ha remarcado que "la mejor política es anteponer al pueblo".