Los alumnos del Taller de Empleo visitan APROSDECO

El Taller de Empleo Marina Alta XIV, en el área de las especialidades de Dinamización Comunitaria y Atención Sociosanitaria, ha visitado las instalaciones de APROSDECO en La Xara, como parte de una actividad complementaria.

APRODESCO es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a "trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual" desde 1974.

Una visita enriquecedora

Durante la visita, tuvieron la oportunidad de poner en práctica todo lo que han estado aprendiendo y participaron de forma activa en las labores de acompañamiento y dinamización junto a los usuarios del centro.

CREAMA, el Consorcio para la Recuperación Económica y la Actividad de la Marina Alta, ha reforzado un año más su compromiso con una formación integral al fomentar el crecimiento personal de sus alumnos y alumnas y la vinculación de ellos y ellas con la comunidad y el entorno.

Proyectos como este Taller de Empleo, financiado por la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana a través de LABORA-Servicio Valenciano de Empleo y Formación, que apuesta por la formación para mejorar el empleo de las personas de la Marina Alta.

Alumnado del Taller de Empleo Marina Alta XIV de CREAMA / CREAMA

Jornada de dinámicas

Durante el día de la visita, los alumnos y alumnas llevaron a cabo actividades lúdicas y terapéuticas orientadas a estimular las capacidades cognitivas, físicas y emocionales de los usuarios del centro, creando además espacios de interacción, diversión y participación compartida.

Destacaron la presentación de los participantes ya que fue una dinámica que "ayudó a romper el hielo y crear un ambiente de confianza, cercanía y respeto". También disfrutaron de otras dinámicas como un Bingo con Imágenes donde con pictogramas y fotografías que permitió trabajar la atención, la memoria visual y la asociación de conceptos, reforzando la comunicación y la socialización.

Realizaron ejercicios de memoria, puzles y rompecabezas que ayudan a fomentar a concentración, el razonamiento lógico y la coordinación mano-ojo de forma amena y participativa. Disfrutaron de música corporal y sensitiva donde mediante ritmo, movimiento y expresión sonora, se estimuló la comunicación no verbal y la creatividad e hicieron una coreografía y tren musical como cierre, en el que se realizaron actividades grupales que integraron música, coordinación y alegría, fortaleciendo la cohesión y el espíritu festivo del grupo.