Benitatxell mantiene su programación para el 9'Octubre

El 9 d'Octubre es una fecha señalada en el calendario de todos los valencianos y valencianas. Con él se conmemora la entrada a la ciudad de València del rey Jaume I en 1238, hace 787 años. En todos los municipios del territorio se prevén actividades para celebrar este día y, aunque en algunos las condiciones meteorológicas han hecho que se suspendan, en Benitatxell siguen en pie.

La programación se ha podido mantener gracias a que los actos se celebran dentro de una carpa que puede proteger a los asistentes de la lluvia.

Este año, la Concejalía de Cultura y Fiestas, a cargo de Maria Teresa Roldan y Jorge Pascual, junto a otras asociaciones locales, han preparado una potente programación variada en la que participaran numerosas asociaciones.

Programación del 9 d'Octubre en Benitatxell / Ayuntamiento de Benitatxell

Desde temprano en pie

El día, dedicado a las asociaciones del pueblo, comienza a las 9:00 horas con una diana ofrecida por la Peña La Llebetjà. De 11:30 a 13:30 habrá un taller infantil, castillos hinchables y un punto de libros organizado por la Asociación de Mujeres del Poble Nou de Benitatxell, celebrados dentro de la carpa donde se realizarán los actos.

A las 12: 00, la batucada Dacatuba de la Escuela de Música ofrecerá un pasacalle para animar el ambiente, que en todo momento contará con el servicio de barra a precios populares a cargo de los Festeros 2026. Los actos de la continuarán con el concierto del Coro Parroquial a las 12:30h, y para coger fuerzas habrá una comida popular de arròs amb fesols i naps organizado por los Festeros 2026.

La sobremesa estará amenizada a partir de las 15:30 por la actuación musical de Toni Català, director de la Escuela de Música de Benitatxell, organizada por la Asociación de Jubilados y Pensionistas. Más tarde, a las 17:15, el Grupo de Danza Morro Falqué ofrecerá merendar de horchata y fartons a precios populares y, para finalizar la jornada con diversión, los festeros han organizado un Canta-cartons.

Grupo de Danza Morro Falqué / L-EMV

Una fiesta marcada por las asociaciones

El concejal de Cultura, Jorge Pascual, ha señalado que "el 9 d'Octubre es un día especial para todas las valencianas y valencianos, y en el Poble Nou (de Benitatxell) lo celebramos con una jornada de hermandad en la cual todas y todos salimos a la calle, y donde las asociaciones del pueblo son las grandes protagonistas.

También ha añadido que "tenemos una de las fiestas más potentes a nivel comarcal y todo es gracias al enorme esfuerzo de las agrupaciones locales, que preparan con mucho aprecio este día. Ellas son el motor que desde hace más de una década ayuda a que esta fiesta sea un éxito".