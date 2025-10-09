Calles cortadas en Dénia

En medio de la alerta naranja establecida por la AEMET, a causa de las lluvias, la Policía Local de Dénia ha decidido cortar cinco calles de la localidad para evitar traslados innecesarios y proteger a los ciudadanos y ciudadanas de la localidad.

Las vías cortadas son la de Grup Sant Andrés, la de Marineta Casiana, la de Camí de la Bota, la de Camí del Llavador y la de Quevedo en el desvío a la altura de San José.

La policía pide "máxima precaución y evitar desplazamientos innecesarios por esas zonas". También indican que continuarán informando en caso de novedades.