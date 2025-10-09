Compromís per Dénia cancela su acto propio del 9 d'Octubre

Compromís per Dénia esperaba conmemorar el 9 d'Octubre de nuevo con su propio acto, un tradicional acto político que sucedería una vez terminado el acto institucional del Ayuntamiento de Dénia. Este año iban a contar con la presencia de Gerard Fullana, diputado de les Corts Valencianes y Zafiro Malonda, miembro del colectivo local.

El acto iba a consistir de una ofrenda floral a la estatua de Jaume I, acompanyada de la Muixeranga, como símbolo de respeto y reafirmación de los valores valencianistas. No obstante, debido a las condiciones climatológicas y la alerta naranja decretada, este acto ha terminado suspendido.

De cambio de localización a suspensión

La formación ya había cambiado la localización de la Plaza Jaume I a la Casa de la Cultura, pero "las previsiones indican que la franja horaria del acto coincidirá con el momento de más intensidad de la lluvia", indican.

Desde el partido afirman que "ante una alerta naranja y, por responsabilidad, preferimos evitar cualquier inconveniente o riesgo".