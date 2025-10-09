Programa definitivo del 9 d'Octubre de La Xara
El ayuntamiento ha decidido cancelar la mayoría de actividades
Dénia, Xàbia, El Verger... Múltiples municipios de la Marina Alta han modificado sus programaciones para el dia de hoy, 9 d'Octubre, debido a la alerta naranja declarada por la AEMET por lluvias. La Xara ha publicado el programa definitivo con suspensiones y cambios de localización.
El almuerzo popular de las 9:30 se ha celebrado finalmente en el Espai La Xara, al igual que también se celebrarán en este mismo espacio la Paella Gigante (para todo el que asista) a las 14:30 y el Fin de Fiesta con el show de Pablo Tudela, el famoso influencer alicantino conocido como Cabrafotuda. El espectáculo se titula "Margaret Teacher".
Tanto para la paella como para el monólogo de las 17 la entrada será libre hasta completar el aforo permitido.
Suspensiones
Por otra parte, la partida de Pilota Valenciana de las 10:00 en la calle Federico Domenech; los juegos tradicionales de 10:00 a 12:00 y las actuaciones del grupo de "Danses la Muntanyeta", "Muixeranga de Segària" i "Colla la Xareta" a las 12:30 quedan suspendidas.
El ayuntamiento agradece la comprensión y la colaboración de todas las personas asistentes.
