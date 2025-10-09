El Verger reconoce Vicent Torrent con el Primer Premio de Honor El Trapig

La Casa de Cultura del Verger acogió este martes 8 de octubre una velada llena de emoción, música y reconocimiento con motivo de la primera edición de los Premios de Honor El Trapig, impulsados por la asociación Espacio de Música Joven del Verger dentro de los actos conmemorativos del 25.º cumpleaños de su escuela.

En esta primera convocatoria, el galardón recayó en Vicent Torrent y Centelles, músico, investigador y fundador del grupo Al Tall, por toda una vida dedicada a la defensa y difusión del patrimonio cultural y musical valenciano.

Banda musical del Espai de Música Jove del Verger / Ayuntamiento de El Verger

El acto, dirigido musicalmente por Alberto Sánchez Castillo, contó con la participación conjunta de la banda de música de la asociación a la que se sumaron les dolçaines de la Colla El Trapig y el Cor Veus El Trapig, en un programa especialmente diseñado para rendir homenaje al legado de Al Tall y a la figura de su fundador.

Un ganador emocionado

Entre los momentos más emotivos de la velada, destacó la intervención de Vicent Torrent, que, visiblemente emocionado, agradeció el reconocimiento con unas palabras que resonaron con fuerza entre el público: “No solo tenemos una lengua, tenemos también una manera de hacer música, una manera de cantar que ha sido despreciada durante mucho de tiempo. Y esto que ha pasado hoy aquí es un punto importante de enderezamiento cultural, porque no solo son importantes las golosinas culturales y los grandes acontecimientos, sino aquello que hacemos el pueblo, como hablamos, como basura música y como vivimos.”

Y añadía, con la sencillez y profundidad que lo caracterizan: “Esto de ayer fue precioso y satisfactorio: de aquellas cosas que dan esperanza.”

Vicent Torrent, ganador del premio / Ayuntamiento de El Verger

La ceremonia contó con la presencia de autoridades locales, representantes de asociaciones culturales y numerosos vecinos y vecinas del pueblo y de la comarca, que llenaron la sala en una muestra de apoyo y aprecio por el proyecto.

Vocación por la defensa del valenciano

Durante el acto, el presidente del Espacio de Música Joven, Pasqual Salort, agradeció al Ayuntamiento del Verger su implicación en la logística del proyecto y destacó que estos premios nacen con la voluntad de convertirse en una cita bianual de referencia, destinada a reconocer aquellas personas y colectivos que han contribuido al enderezamiento de la cultura valenciana y a la proyección de la música tradicional y popular.

El concierto estuvo sufragado por la Exma. Diputación Provincial de Alicante dentro de la XXX Campaña Música en los Pueblos y sirvió como arranque de los actos previos a la programación del 9 d'Octubre del Verger. Con esta primera edición, El Verger se consolida como un espacio de compromiso con la cultura, la lengua y la música valenciana, y los Premios de Honor El Trapig se abren como un proyecto de futuro, pleno de sentido y esperanza.