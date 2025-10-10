La alerta naranja obliga a retrasar actividades culturales en Dénia
Tres eventos de este mes cambiarán sus fechas debido a las lluvias
La alerta naranja decretada por la AEMET que todavía persiste en la comarca de la Marina Alta y en otras de la Comunitat Valenciana sigue afectando, no solo a las actividades del 9 d'Octubre, sino también a eventos programados por los ayuntamientos, en este caso a los del Ayuntamiento de Dénia.
La primera actividad que cambia de fecha es el Cuentacuentos con títeres "Joana vol ser cavallera", prevista para hacerse a las 18:00 en la sala polivalente del edificio de la Juventud.
Los cuentacuentos de Paula Carbonell
La segunda y tercera actividad son también dos cuentacuentos, ambos de Paula Carbonell. El primero, el cuentacuentos infantil "Divinos animales", se iba a celebrar el sábado 11 de octubre en la Biblioteca de Dénia y, el segundo, el cuentacuentos para adultos "¿Mal o bien de amores?", del 10 de octubre a las 19:30 en el mismo recinto.
Todavía no se conocen las nuevas fechas y se está a la espera de conocerlas para que tanto los mayores como los más pequeños puedan disfrutar de las actividades previstas por el consistorio.
Suscríbete para seguir leyendo
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
- La madre de la bebé de 26 días que murió al arrollarlas a las dos un coche en Calp sale de la UCI y ya está en planta
- ¿Qué vale un edificio entero en el cogollo de Moraira, el Montecarlo de la Marina?
- Xàbia, condenada a demoler un chalé de lujo de la urbanización la Corona
- Una mamá con dos hijos que paga 1.100 euros de alquiler y familias que viven apretujadas en habitaciones: el drama de la vivienda en Xàbia
- Una persecución en la AP-7 acaba en Benissa con el coche de los fugados dando vueltas de campana y el de la Guardia Civil volcado