La alerta naranja obliga a retrasar actividades culturales en Dénia

Tres eventos de este mes cambiarán sus fechas debido a las lluvias

Se está a la espera de conocer las nuevas fechas

Se está a la espera de conocer las nuevas fechas / Ayuntamiento de Dénia

Dénia

La alerta naranja decretada por la AEMET que todavía persiste en la comarca de la Marina Alta y en otras de la Comunitat Valenciana sigue afectando, no solo a las actividades del 9 d'Octubre, sino también a eventos programados por los ayuntamientos, en este caso a los del Ayuntamiento de Dénia.

La primera actividad que cambia de fecha es el Cuentacuentos con títeres "Joana vol ser cavallera", prevista para hacerse a las 18:00 en la sala polivalente del edificio de la Juventud.

Cartel del cuentacuentos de títeres

Cartel del cuentacuentos de títeres / Ayuntamiento de Dénia

Los cuentacuentos de Paula Carbonell

La segunda y tercera actividad son también dos cuentacuentos, ambos de Paula Carbonell. El primero, el cuentacuentos infantil "Divinos animales", se iba a celebrar el sábado 11 de octubre en la Biblioteca de Dénia y, el segundo, el cuentacuentos para adultos "¿Mal o bien de amores?", del 10 de octubre a las 19:30 en el mismo recinto.

Cuentacuentos para adultos &quot;¿Mal o bien de amores?&quot;

Cuentacuentos para adultos "¿Mal o bien de amores?" / Ayuntamiento de Dénia

Todavía no se conocen las nuevas fechas y se está a la espera de conocerlas para que tanto los mayores como los más pequeños puedan disfrutar de las actividades previstas por el consistorio.

