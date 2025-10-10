Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alumnado de CREAMA conoce los servicios del bus de Labora

Los estudiantes del Taller de Empleo Marina Alta XIV ha visitado la unidad móvil del Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Los alumnos del taller con el autobús

Los alumnos del taller con el autobús / CREAMA

Redacción Levante-EMV

Benissa

El alumnado del Taller de Empleo Marina Alta XIV de CREAMA, de las especialidades de Dinamización Comunitaria, Atención Sociosanitaria y Administración, ha participado en una visita al Bus Labora, unidad móvil que acerca los servicios de empleo a los municipios de la Comunitat Valenciana sin oficina del Punt Labora.

El vehículo itinerante realizó paradas en Benissa, Pedreguer y Xàbia, donde el grupo desarrolla su formación. Durante la visita, pudieron conocer los recursos y programas que Labora ofrece a las personas demandantes de empleo, además de recibir orientación personalizada sobre inserción laboral y mejora de la empleabilidad.

Compromiso por el acceso al empleo

También asistieron representantes institucionales y técnicos de desarrollo local, entre ellos el alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús; la concejala delegada de CREAMA, Noelia Miralles; y el concejal de Dinamización Económica y delegado de CREAMA en Xàbia, Juanlu Cardona. Asimismo, participaron técnicos de formación, inserción y empresa de CREAMA, junto a agentes de desarrollo local de los municipios de la comarca.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de Labora con la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos de empleo, garantizando que la ciudadanía de todos los municipios pueda beneficiarse de información, asesoramiento y apoyo en su búsqueda activa de trabajo.

CREAMA, a través de proyectos de formación como el Taller de Empleo Marina Alta XIV, financiado por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo mediante el servicio LABORA – Servicio Valenciano de Empleo y Formación, sigue apostando por mejorar la empleabilidad de las personas en la comarca.

