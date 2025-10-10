El alumnado de CREAMA conoce los servicios del bus de Labora

El alumnado del Taller de Empleo Marina Alta XIV de CREAMA, de las especialidades de Dinamización Comunitaria, Atención Sociosanitaria y Administración, ha participado en una visita al Bus Labora, unidad móvil que acerca los servicios de empleo a los municipios de la Comunitat Valenciana sin oficina del Punt Labora.

El vehículo itinerante realizó paradas en Benissa, Pedreguer y Xàbia, donde el grupo desarrolla su formación. Durante la visita, pudieron conocer los recursos y programas que Labora ofrece a las personas demandantes de empleo, además de recibir orientación personalizada sobre inserción laboral y mejora de la empleabilidad.

Compromiso por el acceso al empleo

También asistieron representantes institucionales y técnicos de desarrollo local, entre ellos el alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús; la concejala delegada de CREAMA, Noelia Miralles; y el concejal de Dinamización Económica y delegado de CREAMA en Xàbia, Juanlu Cardona. Asimismo, participaron técnicos de formación, inserción y empresa de CREAMA, junto a agentes de desarrollo local de los municipios de la comarca.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de Labora con la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos de empleo, garantizando que la ciudadanía de todos los municipios pueda beneficiarse de información, asesoramiento y apoyo en su búsqueda activa de trabajo.

CREAMA, a través de proyectos de formación como el Taller de Empleo Marina Alta XIV, financiado por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo mediante el servicio LABORA – Servicio Valenciano de Empleo y Formación, sigue apostando por mejorar la empleabilidad de las personas en la comarca.