Dos árboles se caen en Xàbia por las lluvias
La alerta naranja decretada por la AEMET sigue afectando a la comarca de la Marina Alta
Esta noche marcada por las lluvias y la alerta naranja ha empezado a dar los primeros accidentes en la comarca, en este caso en la ciudad de Xàbia. A pesar de que no ha habido prácticamente incidencias, dos árboles han caído a causa de las lluvias, uno en la calle de l'Alfageba y otro en la calle Cala Blanca.
La Policía Local se dirigió a la zona de los hechos y perimetró la zona para extremar la precaución y evitar posibles incidentes con los habitantes de la localidad o los vecinos de ambas calles. Afortunadamente, no se lamentan daños materiales ni personales.
Alerta del CECOPAL
El CECOPAL de la ciudad ha decidido avisar a la población ante la alerta meteorológica y ha acordado la suspensión de todas las actividades deportivas al aire libre, el cierre de parques, jardines públicos y parques can; el cierre de las playas y prohibición del baño y el cierre del cementerio municipal.
El consistorio recomienda a los vecinos y vecinas "extremar la precaución en los desplazamientos y retirar los vehículos de las zonas inundables". "Rogamos máxima prudencia y consultar únicamente los canales oficiales para seguir la evolución meteorológica", afirman.
