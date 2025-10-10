Dos árboles se caen en Xàbia por las lluvias

Esta noche marcada por las lluvias y la alerta naranja ha empezado a dar los primeros accidentes en la comarca, en este caso en la ciudad de Xàbia. A pesar de que no ha habido prácticamente incidencias, dos árboles han caído a causa de las lluvias, uno en la calle de l'Alfageba y otro en la calle Cala Blanca.

La Policía Local se dirigió a la zona de los hechos y perimetró la zona para extremar la precaución y evitar posibles incidentes con los habitantes de la localidad o los vecinos de ambas calles. Afortunadamente, no se lamentan daños materiales ni personales.

Uno de los árboles caídos por las lluvias / Ayuntamiento de Xàbia

Alerta del CECOPAL

El CECOPAL de la ciudad ha decidido avisar a la población ante la alerta meteorológica y ha acordado la suspensión de todas las actividades deportivas al aire libre, el cierre de parques, jardines públicos y parques can; el cierre de las playas y prohibición del baño y el cierre del cementerio municipal.

El consistorio recomienda a los vecinos y vecinas "extremar la precaución en los desplazamientos y retirar los vehículos de las zonas inundables". "Rogamos máxima prudencia y consultar únicamente los canales oficiales para seguir la evolución meteorológica", afirman.