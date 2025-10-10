El arroz bomba y bombón vuelve a ser protagonista en Pego
El municipio celebra la décimo séptima edición de estas jornadas gastronómicas en la que participan diez restaurantes de la localidad
El arroz bomba y bombón, producto estrella de la gastronomía de Pego, vuelve a ser el protagonista con una nueva edición, la décimo séptima, de las Jornadas Gastronómicas dedicadas a este cereal que nace en el Marjal.
Estas jornadas, convertidas ya en un clásico para la localidad pegolina, seguirán la misma mecánica que las anteriores ediciones. Los restaurantes ofrecerán durante una semana menús en los que la estrella será el arroz en sus variedades de bomba y bombón, esta última autóctona de la zona.
El evento culinario se celebrará del 18 al 26 de octubre y participarán diez restaurantes: Casino, Ca Briones, Chacarita, El Moss, Bar Daniel, L’Om, Llit i Taula, Rafel, La Placeta y Zorrilla. Ofrecerán menús con entrantes (depende de cada local de restauración la cantidad que ofrece), el plato principal de arroz y postre. “Utilizamos productos de calidad y de temporada", explica uno de los restauradores participantes, José Dominguis. Según indica, “como hacemos dos jornadas al año, unas en mayo y otras, ahora en octubre, jugamos con eso, ofrecer arroces con productos de temporada, en mayo más secos y ahora más caldosos, que pueden apetecer mucho más”.
Acercamiento entre el consumidor y el comercio local
Dominguis remarca que estas jornadas son “una excelente oportunidad para abrir nuestras casas y ofrecer nuestra gastronomía. Tenemos excelentes productos de calidad, no sólo el arroz, por lo que debemos explotarlos y darlos a conocer”.
Estas jornadas “representan una buena oportunidad para acercar al público la calidad de los productos que ofrece nuestra tierra y reforzar el vínculo entre consumidores, productores y comercios locales. Es también una excelente iniciativa que permite generar oportunidades de ocupación, dinamizar la economía y proteger nuestra tradición”, apunta el concejal de Comercio-Creama, Raül Tamarit.
Como en pasadas ediciones, recuerdan ambos, los comensales que decidan degustar alguno de los platos que ofrecen los restauradores durante estas jornadas, recibirán un pequeño obsequio; “como en años anteriores hemos apostado por que los hosteleros regalen una cuchara de madera que, en cierta manera, rememora la tradición a la hora de comer arroz”. En cuanto a la información de los menús, insiste, se repite fórmula, se podrán leer en valenciano, castellano y estarán traducidos también en inglés, “para que todos y todas sepan que en Pego se hacen los mejores arroces”.
