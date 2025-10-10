Calp entrega el Premio Jaume Pastor i Fluixà

Calp celebró anoche el 9 d’Octubre, Día de la Comunidad Valenciana, con la entrega del XXXI Premio Jaume Pastor i Fluixà y Medallas de la Vila. Las actividades infantiles y actuaciones musicales previstas para ayer tuvieron que suspenderse debido a la lluvia, del mismo modo la gala de entrega de premios que debía celebrarse en la plaza Mayor se trasladó al Auditorio de la Casa de Cultura.

Con todo, la lluvia no pudo deslucir un acto lleno de emoción que sirve para reconocer y agradecer a aquellas personas, colectivos e instituciones que desde muy diversos ámbitos han contribuido a mejorar la sociedad en la que vivimos.

En esta edición y coincidiendo con su 30 aniversario el premio “Jaume Pastor i Fluixà-9 d´octubre” se concedió a CREAMA (Consorcio para la Recuperación Económica y de la Actividad de la Marina Alta) en reconocimiento a sus tres décadas de vida como dinamizador de la economía comarcal y su papel como vertebrador de la Marina Alta. La gerente del Consorcio, Rosario Donderis, fue la encargada de recoger el premio y señaló que “a través del trabajo común, la vocación pública, la dinamización económica y proximidad CREAMA ha sabido estar al lado de las personas, vertebrar la comarca apostando por la pluralidad”.

Rosario Donderis, recibiendo el galardón en nombre de CREAMA / Ayuntamiento de Calp

Premios al mérito

Además se otorgó el premio al mérito ciudadano a Remedios Tomás Soler, funcionaria municipal recientemente jubilada adscrita al departamento de Protocolo y dedicada durante años a la organización de los premios Jaume Pastor i Fluixà-9 d’Octubre.

El Premio al mérito deportivo recayó en los nadadores calpinos Miguel Ferrer Roselló y Manuel Farrona Clavero por su trayectoria deportiva como nadadores de aguas abiertas y la promoción de este deporte en el municipio. También se concede el Premio al mérito turístico a la empresa Plus Holidays, nacida en los años 70 como una empresa de construcción y gestión inmobiliaria que se ha convertido en los últimos años en una agencia de alquiler vacacional referente en España.

La Medalla al Mérito Cultural se otorga a Pere Tur i Sala, activista medioambiental, articulista, escritor y dinamizador cultural, miembro del Instituto de Estudios Calpinos (IEC). La Medalla al Mérito empresarial se concede al grupo Tango-La sentadilla, mercantil dedicada a la explotación de restaurantes, bares y cafeterías con origen en Calp y que ha impulsado en los últimos años la hostelería local.

El Premi Jove este año es para el calpino Marco Carrión, bailarín profesional de danza española y flamenco que se encuentra actuando en las mejores producciones de danza del país. La Corbata de la villa este año ha sido para la Asociación de Fibromialgia de Calp por visibilizar esta enfermedad y romper el silencio y las barreras que todavía existen sobre ella.

José Luis Luri cantando el himno de la Comunitat Valenciana / Ayuntamiento de Calp

El acto se inició con la presencia de toda la Corporación en el escenario y el manifiesto institucional que se redacta con motivo del Día de la Comunidad Valenciana, este año el concejal Juan Manuel del Pino fue el encargado de dar lectura al texto. El acto se cerró con la interpretación del himno valenciano a cargo del tenor José Luis Luri.