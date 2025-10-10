Calp inicia los trabajos de creación de fajas perimetrales en la Sierra de Oltà

El Ayuntamiento de Calp ha iniciado esta semana los trabajos para crear fajas perimetrales en la Sierra de Oltà con el fin de evitar incendios forestales. Se trata de una actuación que supondrá la puesta en marcha del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales y que está contemplada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) que cuenta con el apoyo de la Conselleria de Turismo de la Comunidad Valenciana y la Secretaría de Estado de Turismo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea - Next Generation.

Este proyecto tendrá una inversión de 153.000 euros / Ayuntamiento de Calp

El proyecto, que se ha adjudicado a la empresa Levanfor SL por un total de 153.000 euros, se desarrollará en dos anualidades y se prevé que este año se creen fajas perimetrales entre la sierra de Oltà y las urbanizaciones Corralets, Cucarres y Oltamar y en 2026 se ejecutarán estas áreas de protección junto a los caminos en Oltà con el fin de evitar la propagación de posibles incendios forestales.

“Este proyecto contribuye a la adaptación de Calp a los desafíos que nos plantea el cambio climático con el fin de convertirlo en un municipio más resiliente y además, preparado en la gestión de riesgos relacionados con los incendios”, ha señalado Pere Moll, concejal de Medioambiente.