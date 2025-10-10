Calp inicia los trabajos de creación de fajas perimetrales en la Sierra de Oltà
El objetivo principal del consistorio es evitar posibles incendios forestales
Este proyecto se lleva a cabo con el apoyo de la Conselleria de Turismo y la Secretaría de Estado de Turismo
El Ayuntamiento de Calp ha iniciado esta semana los trabajos para crear fajas perimetrales en la Sierra de Oltà con el fin de evitar incendios forestales. Se trata de una actuación que supondrá la puesta en marcha del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales y que está contemplada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) que cuenta con el apoyo de la Conselleria de Turismo de la Comunidad Valenciana y la Secretaría de Estado de Turismo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea - Next Generation.
El proyecto, que se ha adjudicado a la empresa Levanfor SL por un total de 153.000 euros, se desarrollará en dos anualidades y se prevé que este año se creen fajas perimetrales entre la sierra de Oltà y las urbanizaciones Corralets, Cucarres y Oltamar y en 2026 se ejecutarán estas áreas de protección junto a los caminos en Oltà con el fin de evitar la propagación de posibles incendios forestales.
“Este proyecto contribuye a la adaptación de Calp a los desafíos que nos plantea el cambio climático con el fin de convertirlo en un municipio más resiliente y además, preparado en la gestión de riesgos relacionados con los incendios”, ha señalado Pere Moll, concejal de Medioambiente.
Suscríbete para seguir leyendo
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
- La madre de la bebé de 26 días que murió al arrollarlas a las dos un coche en Calp sale de la UCI y ya está en planta
- ¿Qué vale un edificio entero en el cogollo de Moraira, el Montecarlo de la Marina?
- Xàbia, condenada a demoler un chalé de lujo de la urbanización la Corona
- Una mamá con dos hijos que paga 1.100 euros de alquiler y familias que viven apretujadas en habitaciones: el drama de la vivienda en Xàbia
- Una persecución en la AP-7 acaba en Benissa con el coche de los fugados dando vueltas de campana y el de la Guardia Civil volcado