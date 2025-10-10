Detenido un hombre por orden europea de detención y entrega
El arrestado infringió la sanción que tenía para un año por conducir después de haber consumido sustancias estupefacientes
El varón se enfrenta a dos años de prisión en Bulgaria, su país
La Policía Nacional ha detenido en Dénia a un hombre de 39 años de edad, de nacionalidad búlgara, que tenía una orden europea de detención y entrega de su país natal por conducir un año sin permiso.
El arrestado fue localizado y detenido por agentes de la Policía Judicial de Dénia, después de saber de esta orden dictada por Bulgaria sobre un hombre que, presuntamente, estaría viviendo en la localidad. El delito al que se le haría responsable en su país sería un delito contra el transporte y las comunicaciones, de acuerdo con la legislación del código penal búlgaro.
Un conductor reincidente
Según dictaba la orden de detención el hecho por el que este hombre estaba siendo buscado fue conducir un vehículo motorizado sin el permiso de conducir correspondiente durante un año, tras haber sido sancionado un año antes por la misma infracción, al haber sido detenido por conducir un vehículo después de haber consumido marihuana.
Por esto, la pena impuesta por los juzgados de Bulgaria fue de dos años de cárcel, quedándole por cumplir prácticamente toda la condena: un año, once meses y veintinueve días. El detenido, tras el trabajo de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional competente en la causa.
Suscríbete para seguir leyendo
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
- La madre de la bebé de 26 días que murió al arrollarlas a las dos un coche en Calp sale de la UCI y ya está en planta
- ¿Qué vale un edificio entero en el cogollo de Moraira, el Montecarlo de la Marina?
- Xàbia, condenada a demoler un chalé de lujo de la urbanización la Corona
- Una mamá con dos hijos que paga 1.100 euros de alquiler y familias que viven apretujadas en habitaciones: el drama de la vivienda en Xàbia
- Una persecución en la AP-7 acaba en Benissa con el coche de los fugados dando vueltas de campana y el de la Guardia Civil volcado