Detenido un hombre por orden europea de detención y entrega

La Policía Nacional ha detenido en Dénia a un hombre de 39 años de edad, de nacionalidad búlgara, que tenía una orden europea de detención y entrega de su país natal por conducir un año sin permiso.

El arrestado fue localizado y detenido por agentes de la Policía Judicial de Dénia, después de saber de esta orden dictada por Bulgaria sobre un hombre que, presuntamente, estaría viviendo en la localidad. El delito al que se le haría responsable en su país sería un delito contra el transporte y las comunicaciones, de acuerdo con la legislación del código penal búlgaro.

Un conductor reincidente

Según dictaba la orden de detención el hecho por el que este hombre estaba siendo buscado fue conducir un vehículo motorizado sin el permiso de conducir correspondiente durante un año, tras haber sido sancionado un año antes por la misma infracción, al haber sido detenido por conducir un vehículo después de haber consumido marihuana.

Por esto, la pena impuesta por los juzgados de Bulgaria fue de dos años de cárcel, quedándole por cumplir prácticamente toda la condena: un año, once meses y veintinueve días. El detenido, tras el trabajo de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional competente en la causa.