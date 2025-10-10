Ondara celebra el 9 d'Octubre con cultura y tradición

La celebración del Dia de la Comunitat Valenciana en Ondara ha sido este año marcada por las condiciones meteorológicas adversas, que han obligado a trasladar los actos a Prado. A pesar del cambio de ubicación, la jornada ha mantenido el espíritu festivo, cultural e institucional, con una gran participación ciudadana y un emotivo reconocimiento a tres personas que han dejado una impronta profunda en la vida del municipio: Pepa Granel, Carlos Torres, y Antonia Viñarta “La Curandera”. Hay que destacar que este año se ha vivido a Prado una de las celebraciones del 9 d'Octubre más participativa y numerosa que se recuerda, con centenares de personas asistiendo a la entrega de los reconocimientos.

Grup de Danses d'Ondara / Ayuntamiento de Ondara

El acto ha empezado con las actuaciones de la Muixeranga de La Marina, el Grup de Danses de Ondara y de Ondara Colla de Dolçaines i Tabals, que han llenado Prado de música, color y tradición. Las danzas del grupo ha contado con las vistosas actuaciones del grupo infantil y del grupo adulto dentro de Prado, acompañadas por la música de Ondara Colla de Dolçaines i Tabals; y la Muixeranga de La Marina ha realizado tres espectaculares y complicadas figuras en el Moll de Prado, consiguiendo el aplauso del público asistente ante las muestras de simbolismo, fuerza y coordinación.

Muixeranga de La Marina / Ayuntamiento de Ondara

IV Premios de Honor Vila de Ondara

A continuación, ha tenido lugar el acto institucional de entrega de los IV Premios de Honor Vila de Ondara, presidido por el Alcalde José Ramiro y la Regidora de Cultura Rosa Ana Marí. En su parlamento, el Alcalde ha destacado que hoy "reconocemos personas extraordinarias", "que nos inspiráis a continuar trabajando por una Ondara más viva, más humana y más comprometida con sus raíces".

Pepa Granel, la primera galardonada / Ayuntamiento de Ondara

La primera galardonada ha sido Pepa Granel, "por su trayectoria vinculada a la festividad de Sant Jaume y para ser la primera mujer funcionaria del Ayuntamiento de Ondara". Su gesto de colgar el cuadro de Sant Jaume desde su balcón se ha convertido en una tradición muy arraigada dentro de las fiestas populares.

Carlos Torres dando su discurso / Ayuntamiento de Ondara

Los otras premiados ha sido Carlos Torres, reconocido por su labor de profesor, psicopedagogo y divulgador de la historia local, así como por su compromiso con el tejido asociativo y cultural del pueblo y Antonia Viñarta "La Curandera", por su dedicación desinteresada durante más de 50 años para ayudar a los otros y ser una figura amada y respetada que ha contribuido a preservar la memoria oral y el patrimonio inmaterial de Ondara.

Antonia Viñarta, "La Curandera" / Ayuntamiento de Ondara

Las distinciones han sido libradas por el alcalde de Ondara, José Ramiro, y por la Regidora de Cultura, Rosa Ana Marí, en un acontecimiento presentado por el periodista y escritor local Jovi Lozano. Los galardonados han recibido como obsequio un obra del artista local Toni Ortolà: «El crit del País Valencià». Con esta celebración, Ondara ha reafirmado su compromiso con la cultura, la memoria colectiva y la participación ciudadana, todo y las inclemencias del tiempo, convirtiendo Prado en un espacio de hermandad y orgullo valenciano.