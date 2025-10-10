Pedreguer refuerza la seguridad en el Camí de les Eretes

La Concejalía de Servicios Municipales de Pedreguer ha finalizado la instalación de luminarias al Camí de las Eretes con el objetivo de mejorar la seguridad y la eficiencia energética de la zona. Esta actuación ha consistido en la instalación de 7 farolas solares LED, modelo “street Neo ENX 30w 4000\K” acompañados de 7 postas de 4 metros de altura.

Esta intervención también ha incluido la instalación de reductores de velocidad en el Camí del Mig, que aumentará la seguridad viaria en la zona.

Una inversión por la sostenibilidad

El coste total de las dos instalaciones es de 8.034’69 euros, financiado en su mayor parte mediante una subvención concedida por la Diputación de Alicante.

Este proyecto sigue la línea iniciada por la Concejalía de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Pedreguer, que apuesta por la tecnología solar en la renovación y nueva instalación de alumbrado público, con el fin de promover formas de energía más limpias y sostenibles.

La instalación de estas farolas y reductores de velocidad, no solo mejora la eficiencia energética, sino que también incrementa la seguridad para las personas que habitualmente circulan por estas zonas.