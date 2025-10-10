Pedreguer refuerza la seguridad en el Camí de les Eretes
La Diputación de Alicante ha concedido una subvención para la posible instalación de 7 farolas solares
La Concejalía de Servicios Municipales de Pedreguer ha finalizado la instalación de luminarias al Camí de las Eretes con el objetivo de mejorar la seguridad y la eficiencia energética de la zona. Esta actuación ha consistido en la instalación de 7 farolas solares LED, modelo “street Neo ENX 30w 4000\K” acompañados de 7 postas de 4 metros de altura.
Esta intervención también ha incluido la instalación de reductores de velocidad en el Camí del Mig, que aumentará la seguridad viaria en la zona.
Una inversión por la sostenibilidad
El coste total de las dos instalaciones es de 8.034’69 euros, financiado en su mayor parte mediante una subvención concedida por la Diputación de Alicante.
Este proyecto sigue la línea iniciada por la Concejalía de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Pedreguer, que apuesta por la tecnología solar en la renovación y nueva instalación de alumbrado público, con el fin de promover formas de energía más limpias y sostenibles.
La instalación de estas farolas y reductores de velocidad, no solo mejora la eficiencia energética, sino que también incrementa la seguridad para las personas que habitualmente circulan por estas zonas.
Suscríbete para seguir leyendo
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
- La madre de la bebé de 26 días que murió al arrollarlas a las dos un coche en Calp sale de la UCI y ya está en planta
- ¿Qué vale un edificio entero en el cogollo de Moraira, el Montecarlo de la Marina?
- Xàbia, condenada a demoler un chalé de lujo de la urbanización la Corona
- Una mamá con dos hijos que paga 1.100 euros de alquiler y familias que viven apretujadas en habitaciones: el drama de la vivienda en Xàbia
- Una persecución en la AP-7 acaba en Benissa con el coche de los fugados dando vueltas de campana y el de la Guardia Civil volcado