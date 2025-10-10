Rolser será la protagonista de la tercera edición de la jornada "La empresa como agente del cambio" en Pego

La concejalía de Fomento Económico del Ayuntamiento de Pego y Creama Pego, en colaboración de la Diputación de Alicante, organizan la tercera jornada ‘La empresa como agente de cambio’. Se trata de un evento que se celebrará el jueves 16 de octubre, por tercer año consecutivo y en el que se abordarán aspectos como la Responsabilidad Social Corporativa y la sostenibilidad en las empresas de la Marina Alta. Una edición en la que la empresa de Pedreguer, Rolser, será la protagonista.

Esta empresa es puntera a nivel mundial en la fabricación de carros de compra y cuenta con una trayectoria de referencia. Sus responsables explicarán las políticas de personal, conciliación y producción sostenible que aplican a día de hoy. Además, Rolser, también participará Darrere de tu, una pyme pegolina dedicada a ayudar en la atención de personas mayores y dependientes, así como a niños, en tareas del hogar y otros servicios. En tercer lugar, como es habitual, la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Pego presentará su campaña de otoño.

‘La empresa como agente de cambio’ pretende ser un escaparate de como los agentes de la comarca, grandes y pymes, ponen en marcha acciones de sostenibilidad, mejora de las condiciones del personal y otras políticas. El objetivo es que empresarios, profesionales, comerciantes no solo de Pego, sino de toda la Marina Alta asistan para conocer de primera mano estas políticas y, si lo creen necesario, puedan aplicarlas.

Al finalizar el evento habrá un pequeño piscolabis para que los asistentes puedan comentar y compartir experiencias sobre la jornada. Un evento en el que la asistencia está abierta al público y no es necesaria la inscripción previa.

Día del Comercio Local

Un año más Pego se suma al Día del Comercio Local de la Comunitat Valenciana, una iniciativa de la Generalitat con la que fomentar el comercio de proximidad. “Se trata de una fecha para recordar que no hay mejor sitio para hacer tus compras que en tu municipio”, remarca la técnica de AFIC, Alicia Carbonell. Este año el eslogan escogido es ‘La compra más próxima, acércate’. En Pego esta fecha llegará con descuentos, puesto que muchos de los comercios asociados ofrecerán rebajas durante la jornada.