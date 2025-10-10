Xàbia celebra el Día Mundial de la Salud Mental

El Ayuntamiento de Xàbia, a través de los programas TAPIS Xàbia y SASEM (Servicio de Acompañamiento y Soporte para la Salud Mental), se suma un año más a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre. Con esta cita, el municipio busca visibilizar la importancia de cuidar el bienestar emocional y psicológico de las personas, promover la inclusión social y combatir el estigma que todavía rodea a los problemas de salud mental.

Bajo el lema de este año, “Compartimos vulnerabilidad, defendemos nuestra salud mental”, ambos programas municipales han preparado una sencilla pero significativa programación de actividades a lo largo de todo el mes, con el propósito de fomentar la participación ciudadana y la conciencia colectiva sobre este ámbito fundamental del bienestar.

Actividades a lo largo del mes

El jueves 16 de octubre, Xàbia celebrará de manera especial el Día Mundial de la Salud Mental con una jornada de sensibilización en el mercadillo municipal. TAPIS y SASEM instalarán un estand informativo, abrirán las puertas de La Botiga del Tapis y ambientarán el espacio con música, creando un punto de encuentro para compartir y reflexionar sobre la salud mental desde la cercanía y la empatía.

Durante la semana del 20 al 24 de octubre se entregará el distintivo “Amics del Tapis” a una asociación del municipio, como muestra de agradecimiento por el apoyo constante que ha ofrecido desde los inicios al Tapis de Xàbia. La fecha concreta de este reconocimiento se dará a conocer próximamente.

Las actividades continuarán en el mes de noviembre, con dos propuestas que combinarán arte, emoción y reflexión. El jueves 27 tendrá lugar el taller “Bressolant la meua bogeria”, organizado por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Xàbia, una iniciativa que invita a explorar la salud mental desde una perspectiva artística y personal. Y el sábado 29 de noviembre, el grupo Teatre La Caja representará la obra “On la realitat perd els seus límits”, una propuesta escénica que aborda, a través del teatro, los límites entre la realidad y la mente.

La concejala del área, Raquel Violero, ha señalado que el 10 de octubre es una fecha para recordar que en Xàbia se trabaja de forma constante por la salud mental, como reflejan las lonas instaladas en distintos puntos del municipio. Pero también ha subrayado que se trata de un compromiso diario: el de cuidarnos entre todos, y, sobre todo, el de aprender a cuidarnos a nosotros mismos.