Dénia se suma a una campaña contra el uso del móvil al volante
La Policía Local alerta de que "una sola distracción puede costar una vida"
La Policía Local de Dénia, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), se suma a la Campaña Especial sobre Distracciones al Volante, con el objetivo de concienciar y mejorar la seguridad vial en la ciudad.
El lema de la campaña es "Apaga el mòbil, encén l'atenció", y está dedicada a evitar que los usuarios continuen cayendo en esta distracción que cada vez es más común y puede causar accidentes de tráfico graves y, en algunos casos, tragedias.
Gran causa de accidentes de tráfico
La policía destaca que las distracciones al volante, especialmente el uso del teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos, son una de las principales causas de accidentes de tráfico. De acuerdo con la DGT, en 2024, el 42,7% de los conductores denunciados fue por conducir sujetando el teléfono móvil con la mano, un 22,48% más que el año anterior, 2023.
"Conduce con atención, evita usar el móvil o manipular pantallas mientras conduces", alerta la policía municipal de la localidad, que ha sido aplaudida por vecinos y vecinas a través de las redes sociales.
