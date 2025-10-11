Dénia se suma a una campaña contra el uso del móvil al volante

La Policía Local de Dénia, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), se suma a la Campaña Especial sobre Distracciones al Volante, con el objetivo de concienciar y mejorar la seguridad vial en la ciudad.

El lema de la campaña es "Apaga el mòbil, encén l'atenció", y está dedicada a evitar que los usuarios continuen cayendo en esta distracción que cada vez es más común y puede causar accidentes de tráfico graves y, en algunos casos, tragedias.

Cartel promocional de la campaña / Policía Local de Dénia

Gran causa de accidentes de tráfico

La policía destaca que las distracciones al volante, especialmente el uso del teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos, son una de las principales causas de accidentes de tráfico. De acuerdo con la DGT, en 2024, el 42,7% de los conductores denunciados fue por conducir sujetando el teléfono móvil con la mano, un 22,48% más que el año anterior, 2023.

"Conduce con atención, evita usar el móvil o manipular pantallas mientras conduces", alerta la policía municipal de la localidad, que ha sido aplaudida por vecinos y vecinas a través de las redes sociales.