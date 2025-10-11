Un restaurante de Calp recibe el premio a mejor servicio de sala en los Premios Hostelería Valencia 2025

Orobianco, de una estrella Michelín, ha sido galardonado por Hostelería Valencia como el restaurante con Mejor Servicio de Sala en la edición de 2025. De este modo, la federación sectorial viene a destacar la profesionalidad del establecimiento de Calp en cuanto a atención al comensal y presentación de su propuesta gastronómica, a medio camino entre la cocina italiana y la despensa mediterránea. Al frente del servicio de Orobianco se encuentra Inês Correia, quien ejerce como jefa de sala, respaldada por un equipo de profesionales de alto nivel.

El Auditorio Mar Rojo del Oceanogràfic de València ha sido el encargado de acoger la gala de premios, los cuales tienen como objetivo reconocer el trabajo y la trayectoria de los profesionales, empresas e instituciones que han contribuido a dignificar y mejorar el sector hostelero en diferentes categorías. La propia Inês recogió el galardón en nombre de todo el equipo de Orobianco, que ahora mismo se encuentra terminando su temporada de servicios.

Un emotivo galardón

En su discurso, Inês hizo un repaso por su trayectoria y su momento actual en Calpe: “Este reconocimiento significa mucho para mí, porque representa el trabajo, el esfuerzo y las vivencias que he compartido en estos últimos dos años y medio en Orobianco. Quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este camino: a mis compañeros de sala y de cocina, así como a la directora del proyecto, Inna Skriabina”.

Inês, junto a su equipo de sala de Orobianco / Orobianco

No se olvidó de otro puntal fundamental en el restaurante: “También quiero agradecer a nuestros clientes, que confían en nosotros y se dejan llevar por la experiencia que intentamos ofrecer cada día. Y a personas de las que aprendí muchísimo en otras etapas: Joan Carles Ibáñez, Antonio Coelho y Nelson Marreiros. Gracias de corazón a todos”.

Sobre Orobianco

Situado en lo alto de Calpe, uno de los puntos más privilegiados de la costa mediterránea, Orobianco emerge como uno de los restaurantes emblema de la alta cocina italiana en la Comunitat Valenciana y España.

Solo hay que fijarse en el director gastronómico del proyecto, un chef que requiere de poca introducción: Paolo Casagrande, galardonado con tres Estrellas Michelin en su restaurante Lasarte. A los mandos de la cocina está Andrea Drago, quien fuese su mano derecha, que ahora consolida una brillante etapa en Orobianco, elevando el restaurante al firmamento.

El pasado mes de junio, Orobianco celebró su décimo aniversario, lo que reafirma su consolidación. El restaurante ya ha alcanzado una década en la cúspide de la excelencia, algo que corrobora la renovada estrella Michelin y el Sol Repsol del presente año. También, en marzo, Orobianco ascendió al puesto número 29 de la prestigiosa guía 50 Top Italy 2025, consolidándose así como el mejor restaurante italiano de España.