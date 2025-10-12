El PP de Ondara pide debatir la propuesta de reducción del IBI

El Ayuntamiento de Ondara ha convocado un pleno extraordinario en respuesta a la petición del Partido Popular de reducir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Su propuesta es de reducir el IBI de 2026 de 0,74% al 0,62% para los bienes inmuebles de naturaleza urbana y del 0,85% al 0,73% para bienes de naturaleza rústica.

Según la formación popular, la iniciativa "responde a la necesidad de aliviar la carga fiscal de las familias ondarenses en un contexto económico marcado por el aumento del coste de la vida, el encarecimiento de la vivienda y la presión fiscal acumulada". En la declaración de intenciones, los regidores explican que esta medida supondría "un alivio directo y eficaz para la ciudadanía, especialmente para las familias trabajadoras y las personas jubiladas con rentas limitadas".

Además, defienden que la reducción del impuesto no pone en peligro la sostenibilidad financiera municipal, puesto que se podría compensar con una mejor gestión tributaria, el control del gasto y la subida de los valores catastrales derivados del crecimiento urbanístico de la localidad. También destacan que otros municipios de características similares han aplicado medidas parecidas en los últimos años, y que esta propuesta se alinea con una fiscalidad más progresiva y socialmente responsable.