Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelve la feria de Todos Santos a Dénia

Del 17 de octubre al 2 de noviembre, los interesados podrán acercarse a las diferentes atracciones y actividades

La feria contará con novedades este año

La feria contará con novedades este año / L-EMV

Redacción Levante-EMV

Dénia

La tradicional Feria de Todos Santos se celebra en la explanada de Torrecremada de Dénia del 17 de octubre al 2 de noviembre. Atracciones infantiles y de adultos, casetas de juegos y rosas, tómbolas y paradas de comida, entre otras, se distribuirán a lo largo de la explanada para goce de la población deniera y de la Marina Alta.

Horario de la feria

El horario habitual de la feria será por la tarde/noche, a partir de las 17 horas, de lunes a sábado; y los domingos, de 11 a 15 horas y de 17 horas al cierre.

Hay, no obstante, algunas excepciones: el sábado 25 de octubre, la feria abrirá en horario por la mañana, de 11 a 14 horas, porque vayan exclusivamente usuarios de asociaciones, entidades y centros de personas con diversidad funcional.

Información de la feria

Información de la feria / Ayuntamiento de Dénia

Además, el sábado el 1 de noviembre, Día de Todos Santos, funcionará tanto por la mañana como por la tarde.

El papel de los niños

Los Días de las Niñas y los Niños, en los cuales las atracciones bajan el precio del ticket, son el 17, 21, 23 y 29 de octubre.

La novedad más destacada de este año es que se aumentan a dos los días dedicados a las niñas y niños con trastorno del espectro autista, en los cuales las atracciones prescindirán de la música, excepto el buey mecánico y el minirodeo, que la tendrán a un volumen mínimo. Serán el 21 y el 29 de octubre.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
  2. Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
  3. Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
  4. La madre de la bebé de 26 días que murió al arrollarlas a las dos un coche en Calp sale de la UCI y ya está en planta
  5. ¿Qué vale un edificio entero en el cogollo de Moraira, el Montecarlo de la Marina?
  6. Una mamá con dos hijos que paga 1.100 euros de alquiler y familias que viven apretujadas en habitaciones: el drama de la vivienda en Xàbia
  7. Una persecución en la AP-7 acaba en Benissa con el coche de los fugados dando vueltas de campana y el de la Guardia Civil volcado
  8. Absuelto de tráfico de drogas uno de los detenidos por un asesinato en Dénia para robar cocaína

Ya se conocen los ganadores de los Premios de Honor Vila de Pedreguer

Ya se conocen los ganadores de los Premios de Honor Vila de Pedreguer

El PP de Ondara pide debatir la propuesta de reducción del IBI

El PP de Ondara pide debatir la propuesta de reducción del IBI

Vuelve la feria de Todos Santos a Dénia

Vuelve la feria de Todos Santos a Dénia

Dénia se suma a una campaña contra el uso del móvil al volante

Dénia se suma a una campaña contra el uso del móvil al volante

Un restaurante de Calp recibe el premio a mejor servicio de sala en los Premios Hostelería Valencia 2025

Un restaurante de Calp recibe el premio a mejor servicio de sala en los Premios Hostelería Valencia 2025

Pedreguer refuerza la seguridad en el Camí de les Eretes

Pedreguer refuerza la seguridad en el Camí de les Eretes

Rolser será la protagonista de la tercera edición de la jornada "La empresa como agente del cambio" en Pego

Rolser será la protagonista de la tercera edición de la jornada "La empresa como agente del cambio" en Pego

"Dénia, Ciutat del Pensament" abre a la ciudadanía espacios de reflexión y diálogo

"Dénia, Ciutat del Pensament" abre a la ciudadanía espacios de reflexión y diálogo
Tracking Pixel Contents