Vuelve la feria de Todos Santos a Dénia
Del 17 de octubre al 2 de noviembre, los interesados podrán acercarse a las diferentes atracciones y actividades
La tradicional Feria de Todos Santos se celebra en la explanada de Torrecremada de Dénia del 17 de octubre al 2 de noviembre. Atracciones infantiles y de adultos, casetas de juegos y rosas, tómbolas y paradas de comida, entre otras, se distribuirán a lo largo de la explanada para goce de la población deniera y de la Marina Alta.
Horario de la feria
El horario habitual de la feria será por la tarde/noche, a partir de las 17 horas, de lunes a sábado; y los domingos, de 11 a 15 horas y de 17 horas al cierre.
Hay, no obstante, algunas excepciones: el sábado 25 de octubre, la feria abrirá en horario por la mañana, de 11 a 14 horas, porque vayan exclusivamente usuarios de asociaciones, entidades y centros de personas con diversidad funcional.
Además, el sábado el 1 de noviembre, Día de Todos Santos, funcionará tanto por la mañana como por la tarde.
El papel de los niños
Los Días de las Niñas y los Niños, en los cuales las atracciones bajan el precio del ticket, son el 17, 21, 23 y 29 de octubre.
La novedad más destacada de este año es que se aumentan a dos los días dedicados a las niñas y niños con trastorno del espectro autista, en los cuales las atracciones prescindirán de la música, excepto el buey mecánico y el minirodeo, que la tendrán a un volumen mínimo. Serán el 21 y el 29 de octubre.
Suscríbete para seguir leyendo
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
- La madre de la bebé de 26 días que murió al arrollarlas a las dos un coche en Calp sale de la UCI y ya está en planta
- ¿Qué vale un edificio entero en el cogollo de Moraira, el Montecarlo de la Marina?
- Una mamá con dos hijos que paga 1.100 euros de alquiler y familias que viven apretujadas en habitaciones: el drama de la vivienda en Xàbia
- Una persecución en la AP-7 acaba en Benissa con el coche de los fugados dando vueltas de campana y el de la Guardia Civil volcado
- Absuelto de tráfico de drogas uno de los detenidos por un asesinato en Dénia para robar cocaína