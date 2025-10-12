Vuelve la feria de Todos Santos a Dénia

La tradicional Feria de Todos Santos se celebra en la explanada de Torrecremada de Dénia del 17 de octubre al 2 de noviembre. Atracciones infantiles y de adultos, casetas de juegos y rosas, tómbolas y paradas de comida, entre otras, se distribuirán a lo largo de la explanada para goce de la población deniera y de la Marina Alta.

Horario de la feria

El horario habitual de la feria será por la tarde/noche, a partir de las 17 horas, de lunes a sábado; y los domingos, de 11 a 15 horas y de 17 horas al cierre.

Hay, no obstante, algunas excepciones: el sábado 25 de octubre, la feria abrirá en horario por la mañana, de 11 a 14 horas, porque vayan exclusivamente usuarios de asociaciones, entidades y centros de personas con diversidad funcional.

Información de la feria / Ayuntamiento de Dénia

Además, el sábado el 1 de noviembre, Día de Todos Santos, funcionará tanto por la mañana como por la tarde.

El papel de los niños

Los Días de las Niñas y los Niños, en los cuales las atracciones bajan el precio del ticket, son el 17, 21, 23 y 29 de octubre.

La novedad más destacada de este año es que se aumentan a dos los días dedicados a las niñas y niños con trastorno del espectro autista, en los cuales las atracciones prescindirán de la música, excepto el buey mecánico y el minirodeo, que la tendrán a un volumen mínimo. Serán el 21 y el 29 de octubre.