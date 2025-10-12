Ya se conocen los ganadores de los Premios de Honor Vila de Pedreguer

El jueves 9 de octubre, con motivo de la festividad del Dia de la Comunitat Valenciana, tuvo lugar la lectura del acta de la XXXIV edición de los Premios de Honor Vila de Pedreguer, realizada por el alcalde del municipio, Sergi Ferrús Peris. El acto se celebró durante el concierto de Tomás de los Santos.

Concierto de Tomàs de los Santos / Ayuntamiento de Pedreguer

Premio de Honor de ámbito local

"Por la aportación al asociacionismo musical de Pedreguer y a la recuperación y difusión de música para dolçaina y percusión como expresión cultural del pueblo valenciano", el jurado premia a la Peña de Dolçaines i Tabals Els Traginers y también destacó sus trenta años de compromiso con la música tradicional, festera y concertista, en Pedreguer y en otras comarcas valencianas.

Premio de Honor al mérito urbanístico o arquitectónico

El premiado en este caso es Antoni Banyuls Pérez, "por la tarea investigadora en la restauración y conservación del patrimonio arquitectónico e histórico", por ejemplo, el proyecto de consolidación estructural y puesta en valor del castillo del Ocaive de Pedreguer.

Premio de Honor al mérito cultural

En este caso, el galardón se lo lleva Josep Gimeno Montell, mejor conocido como Pep Gimeno "Botifarra", reconociendo su trabajo de recopilación, conservación y difusión de la cultura musical tradicional valenciana. "Por toda una vida dedicada a preservar y rescatar del olvido una parte importantísima de la cultura del pueblo valenciano", declaró el jurado.

Premio de Honor a la defensa de las libertades y la solidaridad

Este premio no se lo llevó una persona, sino que se ha reconocido "la masiva respuesta de ayuda ciudadana a las personas afectadas por las inundaciones del 29 de Octubre de 2024". Destacan que este movimiento "ha mostrado la mejor cara de la sociedad, la solidaridad expresada en la ayuda espontánea, rápida y desinteresada a los damnificados de la tragedia".

La entrega de premios será el 29 de noviembre, para terminar un mes dedicado a conocer mejor a todas las personas e instituciones galardonadas. La programación completa se publicará a lo largo del mes de octubre.