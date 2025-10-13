Un accidente de tráfico en Pedreguer deja un fallecido
Otros dos hombres fueron atendidos por los servicios médicos
La madrugada del sábado 11 al domingo 12, a las 4:00, un aviso de un accidente de tráfico movilizó al CICU. Los hechos ocurrieron en la N-332, dentro del término municipal de Pedreguer.
Al recibir el aviso, el CICU movilizó una unidad del SAMU y otra unidad SVB. Desgraciadamente, un joven de 23 años falleció a causa del accidente.
Otros dos hombres, de 28 y 35 años, fueron asistidos por los servicios médicos por crisis de ansiedad y politraumatismo y trasladados en dos ambulancias al Hospital de Dénia.
