Un accidente de tráfico en Pedreguer deja un fallecido

La madrugada del sábado 11 al domingo 12, a las 4:00, un aviso de un accidente de tráfico movilizó al CICU. Los hechos ocurrieron en la N-332, dentro del término municipal de Pedreguer.

Al recibir el aviso, el CICU movilizó una unidad del SAMU y otra unidad SVB. Desgraciadamente, un joven de 23 años falleció a causa del accidente.

Otros dos hombres, de 28 y 35 años, fueron asistidos por los servicios médicos por crisis de ansiedad y politraumatismo y trasladados en dos ambulancias al Hospital de Dénia.