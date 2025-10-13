Benissa vuelve con sus Talleres de Bienestar

El Ayuntamiento de Benissa ha presentado el retorno de los Talleres de Bienestar, enfocados en gestionar el estrés del día a día, las emociones y nuestros sentimientos.

El objetivo es "acercar la psicología en la vida cotidiana, fomentando la salud mental, el desarrollo personal y el fortalecimiento de las capacidades cognitivas y emocionales". También se pretende encontrar soluciones sobre la base de las necesidades, valores y deseos.

Se realizarán un total de ocho sesiones, con un precio de 48 euros en total, desde noviembre hasta mayo en el Salón de Actos del Centre d'Excel·lència y estarán impartidas por Carmen Abollado, psicóloga general sanitaria especializada en Neuropsicología.

Programa de sesiones

Las inscripciones se podrán realizar a partir del 15 de octubre en la OAC o a través de su Sede Electrónica. Las sesiones tendrán un horario de 19:30 a 21:00 y se distribuirán de la siguiente forma: El 14 de noviembre el taller tratará de Neurociencia y hábitos y el 12 de diciembre de Gestión del estrés y la ansiedad.

Para 2026, los talleres tratarán el 9 de enero de Estrategias para mejorar la calidad del sueño; el 13 de febrero de Autocura y Autoestima; el 13 de marzo de Atención plena y concentración; el 17 de abril de Relaciones saludables; el 8 de mayo de Resiliencia: como adaptarte y crecer en tiempos de cambio y el 22 de mayo de El valor de la inclusión y la solidaridad.