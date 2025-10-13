Dénia presenta medidas de precaución ante la alerta naranja
El consistorio ha seguido a su ciudad vecina, Xàbia, en cuanto a protocolo se refiere frente a las condiciones meteorológicas
El Ayuntamiento de Dénia, ante las previsiones meteorológicas adversas y el mantenimiento de la alerta naranja, ha activado una serie de medidas de prevención para la tarde de hoy, 13 de octubre.
Cierre de escuelas y centros deportivos
Toda la tarde de hoy, lunes 13 de octubre, se suspenderán todas las actividades escolares y educativas, las actividades al aire libre y las clases de las Aulas de la Tercera Edad y talleres de Juventud.
En los centros educativos que tengan todavía clase en horario de tarde, cada clase determinará la hora de finalización de las clases y el horario de salida y recogida de los niños y niñas. Las actividades extraescolares quedan también suspendidas.
Vías, calles e instalaciones
Asimismo, se suspende la circulación de barrancos, ramblas y volantes; del Camí de Gandía y de la Zona Alberca, por precaución.
Permanecerán cerrados el Centro de Día de la Residencia Santa Llúcia, las instalaciones deportivas, el cementerio y los parques y jardines y el castillo. El consistorio recomienda " evitar desplazamientos y tener mucha precaución al volante en caso de que sea necesario salir a la carretera".
A la zona del Grup San Andrés se pide que "por ser una zona con riesgo especial de inundabilidad", se tenga especial precaución y que no se estacionen los vehículos alrededor.
