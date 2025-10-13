Empieza la semana cultural del Mayor en Benitatxell
La Asociación de Jubilados y Pensionistas, con la colaboración de la Concejalía del Mayor, ha organizado, del 13 al 19 de octubre, una amplia programación
El coloquio ‘Mujeres de pueblo, voces universales’ contará con la presencia de las escritoras Pepa Guardiola, Elvira Cambrils e Irene Ballester, y estará conducido por Eloïsa Vidal
Como todos los años, las personas mayores de El Poble Nou de Benitatxell tienen su propia semana. La Asociación de Jubilados y Pensionistas, con la colaboración de la Concejalía del Mayor, ha organizado, del 13 al 19 de octubre, una amplia programación pensada especialmente para ellas.
Los actos empezarán el lunes 13, a las 19.00h en el Centro Social, con un acto singular e inédito en esta semana: el coloquio ‘Mujeres de pueblo, voces universales’, que contará con la presencia de las escritoras de la Marina Alta Pepa Guardiola, Elvira Cambrils e Irene Ballester. Estará conducido por la periodista y profesora poblera Eloïsa Vidal, y tratará, con perspectiva de género, diferentes temáticas como la visibilidad de mujeres protagonistas en sus obras o la identidad de pueblo y la puesta en valor de tradiciones y voces. También abordará la importancia de escuchar a las personas mayores en la toma de decisiones. A continuación, se ofrecerá un aperitivo.
El martes 14 se ha programado una excursión a la Albufera y al Museo Fallero de València e incluye el autobús de ida y vuelta, paseo en barca, visita a una barraca, comida y visita al Museo Fallero de València.
La programación continuará el miércoles 15 con un cinefórum sobre la película ‘Tierra baja’, enmarcado en el ‘Ciclo nacional de cine y mujeres rurales’ del Ministerio de Agricultura. El film cuenta la historia de Carmen, una conocida guionista que se retira a una masía solitaria de un pueblo de Teruel. Allí se esfuerza por aumentar la cosecha de aceitunas en la finca heredada de su abuela, con la ayuda de dos amigas que la admiran y de Damián, un manitas que se siente atraído por ella. Un antiguo amor reaparece en su vida para decirle que nunca la olvidó. A continuación, se ofrecerá coca maria y mistela.
Actividades en el Centro Social
El jueves 16 habrá bingo por la tarde y espectáculo de mariachis a las 22.00h en el Centro Social, mientras que el viernes 17, este mismo espacio acogerá también a las 22.00h el teatro ‘Salsa picante’, de Siete Comediantes.
Para concluir la semana, el sábado 18, a partir de las 20.30h, se ofrecerá un aperitivo y, a continuación, baile con Toni Català. El domingo 19, como colofón, llegará el día grande con la misa en honor a San Joaquín y Santa Ana cantada por el Coro Parroquial y la tradicional comida de hermandad en los salones Canor. La comida se puede reservar hasta el 15 de octubre contactando con la presidenta de la asociación de Jubilados, Mónica García. Tiene un precio de 25 euros para socios y de 35 euros para no socios. El autobús para ir al restaurante tendrá este año dos paradas: una en el colegio Lady Elizabeth a las 13.30h (con reserva previa) y otra a las 13.45h en la Placeta d’Hernández.
