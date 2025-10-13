‘Entreacto’ gana la encuesta pública sobre el futuro teatro de Pego
Un 50,1% de los votos se decantan por este proyecto de los cinco que valoró y escogieron técnicos y expertos
El futuro teatro municipal está cada vez más cerca de ser una realidad. Ayer domingo finalizó la encuesta pública para dilucidar cuál de los cinco proyectos escogidos por el jurado (formado por técnicos y expertos)era de más agrado para los pegolinos y pegolinas. Finalmente, los vecinos y vecinas de Pego que han ejercido su voto se han decantado, de forma mayoritaria, por la propuesta ‘Entreacto’, concretamente 286 votos de los 558 registrados (un 51,1%) en la web creada expresamente para poder realizar la votación.
El resto de propuestas han contado con menor respaldo: ‘Portes Obertes’ ha sido votado por 95 vecinos y vecinas, ‘Oscilando su sueño en el aire’ y ‘Pega-li la volta’ 63, mientras que ‘Teatre Victoria’ ha obtenido 50 votos.
Una decisión imprescindible
"Esta votación es de vital importancia para la toma de decisión del jurado", explica la concejal de Urbanismo, Laura Castellà, que una vez conocidos los resultados de la encuesta, dicho jurado se volverá a reunir para decidir cuál será el proyecto ganador, “los resultados de la votación por parte de los vecinos y vecinas será muy importante en esta toma de decisión final, tendrá un peso destacado”.
Por el momento no se ha fijado en el calendario la fecha en la que se reunirá el jurado, aunque Castellà indica que será “lo antes posible, solo falta que cuadren las agendas los diferentes arquitectos y otros profesionales que participan en este cometido tan importante para el futuro de nuestro municipio”.
Suscríbete para seguir leyendo
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
- La madre de la bebé de 26 días que murió al arrollarlas a las dos un coche en Calp sale de la UCI y ya está en planta
- ¿Qué vale un edificio entero en el cogollo de Moraira, el Montecarlo de la Marina?
- Una mamá con dos hijos que paga 1.100 euros de alquiler y familias que viven apretujadas en habitaciones: el drama de la vivienda en Xàbia
- Una persecución en la AP-7 acaba en Benissa con el coche de los fugados dando vueltas de campana y el de la Guardia Civil volcado
- Absuelto de tráfico de drogas uno de los detenidos por un asesinato en Dénia para robar cocaína