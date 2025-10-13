‘Entreacto’ gana la encuesta pública sobre el futuro teatro de Pego

El futuro teatro municipal está cada vez más cerca de ser una realidad. Ayer domingo finalizó la encuesta pública para dilucidar cuál de los cinco proyectos escogidos por el jurado (formado por técnicos y expertos)era de más agrado para los pegolinos y pegolinas. Finalmente, los vecinos y vecinas de Pego que han ejercido su voto se han decantado, de forma mayoritaria, por la propuesta ‘Entreacto’, concretamente 286 votos de los 558 registrados (un 51,1%) en la web creada expresamente para poder realizar la votación.

El resto de propuestas han contado con menor respaldo: ‘Portes Obertes’ ha sido votado por 95 vecinos y vecinas, ‘Oscilando su sueño en el aire’ y ‘Pega-li la volta’ 63, mientras que ‘Teatre Victoria’ ha obtenido 50 votos.

Una decisión imprescindible

"Esta votación es de vital importancia para la toma de decisión del jurado", explica la concejal de Urbanismo, Laura Castellà, que una vez conocidos los resultados de la encuesta, dicho jurado se volverá a reunir para decidir cuál será el proyecto ganador, “los resultados de la votación por parte de los vecinos y vecinas será muy importante en esta toma de decisión final, tendrá un peso destacado”.

Por el momento no se ha fijado en el calendario la fecha en la que se reunirá el jurado, aunque Castellà indica que será “lo antes posible, solo falta que cuadren las agendas los diferentes arquitectos y otros profesionales que participan en este cometido tan importante para el futuro de nuestro municipio”.