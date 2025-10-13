Éxito en el VIII Encuentro de Empresas Turísticas PACTE'MA del Projecte Passaport Marina Alta

El pasado 7 de octubre, el puerto de Dénia acogió una nueva edición del Encuentro de Empresas Turísticas PACTE’MA, una jornada que reunió a más de una veintena de empresas vinculadas al turismo, desde alojamientos y restauración hasta turismo activo, turoperadores y productores locales.

Durante el evento, el técnico del proyecto Passaport Marina Alta presentó la nueva línea estratégica del proyecto, que evoluciona hacia un espacio de encuentro y colaboración empresarial. Este nuevo enfoque busca integrar la oferta turística comarcal, fomentar la desestacionalización, fortalecer la conexión entre el interior y la costa, y generar vínculos que impulsen la sostenibilidad turística en la Marina Alta.

Los encuentros organizados por PACTE’MA se han consolidado como el principal espacio de networking / CREAMA

Asimismo, se anunció que a lo largo del año se organizarán encuentros empresariales, jornadas de formación y programas de mentoría, orientados a la innovación, la cooperación y el crecimiento conjunto de las empresas turísticas del territorio.

Diálogo y colaboración

El encuentro también contó con la participación de los Agentes de Desarrollo Local del convenio FVMP-LABORA, quienes informaron sobre las ayudas vigentes para el sector turístico, y de la prospectora de Formación Profesional Dual, que presentó las oportunidades de colaboración empresarial para acoger alumnado en prácticas.

Las empresas asistentes pudieron presentar sus proyectos, intercambiar experiencias y establecer contactos, en un ambiente distendido que favoreció el diálogo, la colaboración y la creación de sinergias.

El encuentro finalizó con un espacio de café y networking a bordo del barco de Mundo Marino, donde los y las participantes continuaron compartiendo ideas y explorando posibles líneas de cooperación para fortalecer el tejido turístico y económico de la Marina Alta.