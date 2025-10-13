Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Éxito en el VIII Encuentro de Empresas Turísticas PACTE'MA del Projecte Passaport Marina Alta

Más de 20 empresas asistieron al encuentro de networking a bordo del barco de Mundo Marino

Equipo de PACTE’MA

Equipo de PACTE’MA / CREAMA

Redacción Levante-EMV

Dénia

El pasado 7 de octubre, el puerto de Dénia acogió una nueva edición del Encuentro de Empresas Turísticas PACTE’MA, una jornada que reunió a más de una veintena de empresas vinculadas al turismo, desde alojamientos y restauración hasta turismo activo, turoperadores y productores locales.

Durante el evento, el técnico del proyecto Passaport Marina Alta presentó la nueva línea estratégica del proyecto, que evoluciona hacia un espacio de encuentro y colaboración empresarial. Este nuevo enfoque busca integrar la oferta turística comarcal, fomentar la desestacionalización, fortalecer la conexión entre el interior y la costa, y generar vínculos que impulsen la sostenibilidad turística en la Marina Alta.

Los encuentros organizados por PACTE’MA se han consolidado como el principal espacio de networking

Los encuentros organizados por PACTE’MA se han consolidado como el principal espacio de networking / CREAMA

Asimismo, se anunció que a lo largo del año se organizarán encuentros empresariales, jornadas de formación y programas de mentoría, orientados a la innovación, la cooperación y el crecimiento conjunto de las empresas turísticas del territorio.

Diálogo y colaboración

El encuentro también contó con la participación de los Agentes de Desarrollo Local del convenio FVMP-LABORA, quienes informaron sobre las ayudas vigentes para el sector turístico, y de la prospectora de Formación Profesional Dual, que presentó las oportunidades de colaboración empresarial para acoger alumnado en prácticas.

Las empresas asistentes pudieron presentar sus proyectos, intercambiar experiencias y establecer contactos, en un ambiente distendido que favoreció el diálogo, la colaboración y la creación de sinergias.

El encuentro finalizó con un espacio de café y networking a bordo del barco de Mundo Marino, donde los y las participantes continuaron compartiendo ideas y explorando posibles líneas de cooperación para fortalecer el tejido turístico y económico de la Marina Alta.

