La Feria de Asociaciones de Dénia se celebra este sábado en Marqués de Campo

La Feria de Asociaciones de Dénia, que reúne cada año entidades y asociaciones sin ánimo de lucro de ámbito social, cultural, deportivo, de ocio y de participación ciudadana de Dénia y de la Marina Alta, se celebra sábado 18 de octubre, en la calle del Marqués de Campo.

Este año participan 31 entidades, que se instalarán en los estands informativos distribuidos por la calle principal de la ciudad desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas de la tarde.

Talleres inclusivos

Además, a lo largo de la jornada habrá talleres organizados por algunas de las asociaciones participantes. ADAHMA, Asociación TDAH Marina Alta, ofrece el taller Squishy (a partir de las 10.30 horas) y la creación colectiva de un mural –“Juntos pintamos más”-, a partir de las 17 horas, con la colaboración de la Asociación de Artistas de la Marina Alta.

De 10 a 13 horas, TDAH +16 València Dénia impartirá un taller de ajedrez y por la tarde, de 16 a 19 horas, otro de manualidades de adornos navideños. Esta misma temática tendrá el taller que la asociación Ucrania Dénia “Todos somos Fuertes” ofrecerá a las 16 horas. Desde Todos unidos miedo la inclusión se proponen también talleres de Halloween a lo largo de toda la jornada.

Otras actividades

La música y el baile tienen siempre un lugar en esta feria. Mi Bloc Batucada, Asociación Xarcia-Haciendo Sinergia, hará una exhibición y un taller participativo (a las 10.30 y a las 19 horas) y la asociación Orquídea ofrecerá un espectáculo de baile del grupo (12 horas y 18.30 horas). Finalmente, la asociación Ritmo colombiano mostrará sus bailes folclóricos en dos sesiones, a las 16 horas y a las 19 horas.

La Feria de Asociaciones está organizada por la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Dénia.