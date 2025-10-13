Llega la quinta edición de "Un Cant a la vida" a Ondara

El próximo sábado 25 de octubre a las 19:00 se celebrará la quinta edición del concierto benéfico "Un Cant a la vida" de Ondara, en el auditorio "Valerià Gil". Este acto solidario del ayuntamiento de la localidad ha llegado a recaudar hasta 2000 euros en alguna de sus ediciones.

Este año, los encargados de poner la música será el coro CODAGOSPEL, de la Asociación Musical CODA y todo lo que se recaude irá destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer. En el acto también colabora el Ayuntamiento de Ondara y la empresa Màxim Sound.

Cómo conseguir entradas

Las entradas tendrán un coste de 6 euros y se podrán conseguir a través de la Junta Directiva o en la taquilla del auditorio antes del concierto. El consistorio insta a la gente a acudir bajo el lema "Música amb corm per una causa que ens uneix!"