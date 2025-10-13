Los premios de “La Gran Tómbola del Comercio de Ondara” ya están llegando a sus ganadores
El Espai Català acoge desde hoy una muestra de los premios que se están entregando, como reconocimiento a la participación ciudadana y al apoyo al comercio local
La Concejalía de Promoción Económica y Comercio del Ayuntamiento de Ondara, dirigida por Raquel Mengual, ha lanzado hoy la nueva campaña comercial “La Gran Tómbola del Comercio de Ondara”, una acción que se llevará a cabo del 13 al 31 de octubre de 2025 a los comercios adheridos, con el objetivo de dinamizar las compras en el comercio local y fomentar la fidelización de la clientela.
La campaña “La Gran Tómbola del Comercio de Ondara” se basa en una mecánica muy atractiva: por cada compra realizada en un comercio adherido, el cliente recibirá un vale-tómbola que podrá ser premiado; el vale permitirá comprobar de manera inmediata si ha sido premiado o no; y con el vale premiado, el cliente acudirá en el Espai Català, donde está instalada la Gran Tómbola del Comercio de Ondara, para cambiar su premio.
4000 euros en premios
Los regalos incluyen vales de descuento y regalos, con un valor total de 4.000 euros en premios. El Ayuntamiento de Ondara informa que los premiados de la campaña comercial ya han empezado a recoger sus regalos.
Desde la Concejalía de Promoción Económica y Comercio se ha animado a toda la ciudadanía a continuar comprando a los negocios adheridos a la campaña, que son parte fundamental de la vida económica y social de nuestro pueblo. Cada compra es una manera de "fer poble", de apoyar a las personas que día a día abren sus puertas con ilusión y esfuerzo.
