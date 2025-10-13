Los premios de “La Gran Tómbola del Comercio de Ondara” ya están llegando a sus ganadores

La Concejalía de Promoción Económica y Comercio del Ayuntamiento de Ondara, dirigida por Raquel Mengual, ha lanzado hoy la nueva campaña comercial “La Gran Tómbola del Comercio de Ondara”, una acción que se llevará a cabo del 13 al 31 de octubre de 2025 a los comercios adheridos, con el objetivo de dinamizar las compras en el comercio local y fomentar la fidelización de la clientela.

La campaña “La Gran Tómbola del Comercio de Ondara” se basa en una mecánica muy atractiva: por cada compra realizada en un comercio adherido, el cliente recibirá un vale-tómbola que podrá ser premiado; el vale permitirá comprobar de manera inmediata si ha sido premiado o no; y con el vale premiado, el cliente acudirá en el Espai Català, donde está instalada la Gran Tómbola del Comercio de Ondara, para cambiar su premio.

Premios de la tómbola / Ayuntamiento de Ondara

4000 euros en premios

Los regalos incluyen vales de descuento y regalos, con un valor total de 4.000 euros en premios. El Ayuntamiento de Ondara informa que los premiados de la campaña comercial ya han empezado a recoger sus regalos.

Representantes de la concejalía / Ayuntamiento de Ondara

Desde la Concejalía de Promoción Económica y Comercio se ha animado a toda la ciudadanía a continuar comprando a los negocios adheridos a la campaña, que son parte fundamental de la vida económica y social de nuestro pueblo. Cada compra es una manera de "fer poble", de apoyar a las personas que día a día abren sus puertas con ilusión y esfuerzo.